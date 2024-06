Bella e brutta notizia è una canzone di Geolier tratta dall’album “Dio lo sa”, uscito il 7 giugno 2024. A seguire potete leggere testo, traduzione e significato della canzone e ascoltare il brano.

‘Stu sole a ‘int’ê vetre nire Nun rende comme stesse ‘ncielo e i’ ‘O guardo sempe, nun c”ess”a riuscì O perché sto in alto e ce passo vicino Nun dico: “Grazie” E manco: “Quanto costa?”, tanto c”a facimmo Me chiuso ‘o core, attuorno hê miso nu recinto Pe fà in modo ca mo sto sulo i’ e ca nisciuno s’avvicina E no, chi vò bbene nun vò, sî l’esatto cuntrario Nun m’esalto cu na machina ca ‘e ‘rossa e cilindrata Cu na femmena ca è ‘rossa ‘int’â capa Pure ‘rossa ‘int’ô jeans tanto ca nun ce sta E tu perché faje accussì? Nun simmo niente cchiù Nun simmo maje esistite, sî nu déjà vu È overo proprio ca tutte cose s’aggiusta Comme chella frase “‘A legge è uguale per tutti”

A dónde mire estás tú, tú, tú, tú, tú, tú Ere’ mi oscuridad y mi luz, luz, luz, luz, luz Me odias y me vuelves a amar, ah-ah-ah Me resucita’ pa’ volverme a matar, ah-ah-ah, yeah Soy tan fanática de como me pones tántrica Es mucho más que tener química Es sentir, no explicar, woah Que no’ matamo’ de amor, that’s a fact, that is true Nuestro sexo, so deep, so good Hasta el cielo negro, nunca fue blue Si de verdad me ama, give me some proof

Promettimelo tu prima di morire

Che se non ci sono più

Non ti dividi con nessuno

Non ti credo e ti credo soltanto

Se non me lo prometti e me lo giuri

Una vita è poco e assai

Tu mi fai bene e male

Fai sempre il contrario di quello che ti viene detto

Siamo la pioggia e poi il sole

Bella e brutta notizia

Ovunque guardi ci sei tu, tu, tu, tu, tu, tu

Sei la mia oscurità e la mia luce, luce, luce, luce, luce

Mi odi e poi torni ad amarmi, ah-ah-ah

Mi resusciti per poi uccidermi di nuovo, ah-ah-ah, yeah

Sono così fanatica di come mi rendi tantrica

È molto più che avere chimica

È sentire, non spiegare, woah

Che ci ammazziamo di amore, è un fatto, è vero

Il nostro sesso, così profondo, così buono

Anche il cielo nero, non è mai stato blu

Se mi ami davvero, dammi qualche prova

Promettimelo tu prima di morire

Che se non ci sono più

Non ti dividi con nessuno

Non ti credo e ti credo soltanto

Se non me lo prometti e me lo giuri

Una vita è poco e assai

Tu mi fai bene e male

Fai sempre il contrario di quello che ti viene detto

Siamo la pioggia e poi il sole

Bella e brutta notizia

Questo sole sui vetri neri

Non splende come se fosse in cielo e io

Lo guardo sempre, non deve riuscirci

O perché sto in alto e ci passo vicino

Non dico: “Grazie”

E nemmeno: “Quanto costa?”, tanto ce la facciamo

Ho chiuso il cuore, intorno ho messo una recinzione

Per fare in modo che ora sono solo io e che nessuno si avvicina

E no, chi vuole bene non vuole, sei l’esatto contrario

Non mi esalto con una macchina rossa e cilindrata

Con una ragazza che è rossa in testa

Pure rossa nei jeans tanto che non ci sta

E tu perché fai così? Non siamo niente più

Non siamo mai esistiti, sei un déjà vu

È davvero così che tutto si sistema

Come quella frase “La legge è uguale per tutti”

Promettimelo tu prima di morire (Yeah)

Che se non ci sono più

Non ti dividi con nessuno (Yeah)

Non ti credo e ti credo soltanto (Woah, woah)

Se non me lo prometti e me lo giuri

Una vita è poco e assai

Tu mi fai bene e male

Fai sempre il contrario di quello che ti viene detto

Siamo la pioggia e poi il sole

Bella e brutta notizia