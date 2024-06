Una vita fa è una canzone di Geolier incisa insieme a Shiva e presente nel disco “Dio lo sa“, pubblicato il 7 giugno 2024. Prodotto da MACE & Shune, potete ascoltare il brano qui sotto, insieme a traduzione, testo e significato.

Faccio l’incube e me scordo si me sceto

Nn’te preoccupà d”a morte, mal che vada stammo ‘nzieme

‘E tutte ‘sti difette tu ‘o ssaje ca ne vaco fiero

Te saccio ‘a na vita fa pure si simmo nate ieri

Nun ce penzà, ma, si vuò fà na cosa, falla

Tanto chi te guarda nun se metterà dint’ê panne

Forse pecché songo stritte e nun songo abbastanza larghe

‘O munno s’è fermato e tutto ggira attuorno a te comme ‘a galassia Fin quando te guardo ‘e stelle saraje sempe tu ‘a cchiù piccerella

Ma no, nun pò fernì, nun è accussì, tu sì accussì Te saccio ‘a na vita fa, corro, ma tu nun ce staje

T’aggio sempe purtato a mano, ma t”ess”a purtato ‘o mare

Fatte ‘a valigia, partimmo, scrivo na lettera a mammeta

Te cunoscevo primma ca cunoscive a me

E cunoscevo primma a te primma ‘e cunoscere a me È da una vita fa che conosco i tuoi difetti (Uh-ah)

Anche il modo che hai di mostrarli perfetti (Uh, no)

Piangi sulle mie pietre, litigare succede

Quando tu vuoi il mio bene, sono in mezzo ai serpenti (No, no, no)

Hai fatto mille vite, non ce n’è stata una

In cui non hai mai provato che cos’era il dolore (Baby)

Io che nelle mie ho passato l’inferno

E son cresciuto soltanto vedendo fuori piovere (Uh-ah, baby)

È questo mondo che fa troppo casino per noi due (No)

Forse dovremmo cambiare galassia

Quelle stelle a cui miravo ora sembrano buie

E per renderle tue una vita non basta Te saccio ‘a na vita fa, corro, ma tu nun ce staje

T’aggio sempe purtato a mano, ma t”ess”a purtato ‘o mare

Fatte ‘a valigia, partimmo, scrivo na lettera a mammeta

Te cunoscevo primma ca cunoscive a me

E cunoscevo primma a te primma ‘e cunoscere a me Insieme una vita fa

Corro, ma tu non ci sei più

Non ti ho mai portata al mare

Se dovessi affogare, non saprei come si ritorna più su

Forse dovremmo partire molto lontano da qui, uh-ah

Sto pagando il mio karma delle vite passate

Mille che ho sprecate prima di conoscere te, no, no Prima di conoscere te, uh-ah

Prima di conoscere te

Faccio l’incubo e mi scordo se mi sveglio

Non ti preoccupare della morte, al peggio stiamo insieme

Di tutti questi difetti, sai che ne vado fiero

Ti conosco da una vita anche se siamo nati ieri

Non ci pensare, ma, se vuoi fare una cosa, falla

Tanto chi ti guarda non si metterà nei tuoi panni

Forse perché sono stretti e non sono abbastanza larghi

Il mondo si è fermato e tutto gira attorno a te come la galassia

Finché guardo le stelle sarai sempre tu la più piccola

Ma no, non può finire, non è così, tu sei così

Ti conosco da una vita, corro, ma tu non ci sei

Ti ho sempre portato per mano, ma dovevo portarti al mare

Fai la valigia, partiamo, scrivo una lettera a tua madre

Ti conoscevo prima che tu conoscessi me

E conoscevo prima te prima di conoscere me

È da una vita che conosco i tuoi difetti (Uh-ah)

Anche il modo che hai di mostrarli perfetti (Uh, no)

Piangi sulle mie pietre, litigare succede

Quando tu vuoi il mio bene, sono in mezzo ai serpenti (No, no, no)

Hai vissuto mille vite, non ce n’è stata una

In cui non hai mai provato cos’è il dolore (Baby)

Io che nelle mie ho passato l’inferno

E sono cresciuto soltanto vedendo piovere fuori (Uh-ah, baby)

È questo mondo che fa troppo rumore per noi due (No)

Forse dovremmo cambiare galassia

Quelle stelle che guardavo ora sembrano buie

E per renderle tue una vita non basta

Ti conosco da una vita, corro, ma tu non ci sei

Ti ho sempre portato per mano, ma dovevo portarti al mare

Fai la valigia, partiamo, scrivo una lettera a tua madre

Ti conoscevo prima che tu conoscessi me

E conoscevo prima te prima di conoscere me

Insieme una vita fa

Corro, ma tu non ci sei più

Non ti ho mai portata al mare

Se dovessi affogare, non saprei come risalire

Forse dovremmo partire molto lontano da qui, uh-ah

Sto pagando il mio karma delle vite passate

Mille che ho sprecato prima di conoscere te, no, no

Prima di conoscere te, uh-ah

Prima di conoscere te

Il significato della canzone Una vita fa

Il testo esplora il tema di una relazione profonda e complicata. Il narratore descrive come conosce la persona amata da molto tempo, anche se sembrano essersi incontrati di recente.

Esprime orgoglio per i difetti della persona e riflette su come il mondo sembri girare intorno a lei. Nonostante le difficoltà e i litigi, il narratore sente un legame profondo, come se si conoscessero da vite precedenti. Descrive il desiderio di fuggire insieme, lontano dai problemi del mondo, e riconosce il proprio passato doloroso e le vite sprecate prima di incontrare la persona amata.

