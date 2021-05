Dopo il singolo inedito Mastroianni, i Sottotono pubblicano oggi, 28 maggio 2021, Solo lei ha quel che voglio 2021, una nuova versione dell’omonima hit che vede la partecipazione di Tiziano Ferro, Gué Pequeno e Marracash.

Solo lei ha quel che voglio 2021 è il secondo singolo estratto da Originali, l’album che segna il ritorno sulle scene del duo formato da Tormento e Big Fish, disponibile dal prossimo 4 giugno.

Solo lei ha quel che voglio è una hit storica dei Sottotono, contenuta nell’album Sotto effetto stono, pubblicato nel 1996, certificato doppio Disco di Platino.

La presenza di Tiziano Ferro è suggestiva in quanto il cantautore, prima di dare il via alla sua carriera costellata da vent’anni di successi, lavorò insieme ai Sottotono come corista. Sui social, Tiziano Ferro ha ringraziato i Sottotono per l’opportunità che gli diedero nel lontano 1999:

I Sottotono per me sono stati sogno, opportunità, lavoro, divertimento, lezione. Non ringrazierò mai abbastanza Big Fish e Tormento per avermi scelto a diciannove anni come corista e poi di nuovo oggi per questo meraviglioso progetto.

Di seguito, trovate il testo di Solo lei ha quel che voglio 2021. Cliccando qui, potete ascoltare il singolo.

Solo lei ha quel che voglio 2021: il testo

So di esser pronto ed è già da un po’

Che ci penso ma tutto quel che so

È che sto bene con lei ma non capisco

Cosa intende fare dove vorrà arrivare.

Non mi ha mai visto prima

Ma ora al mondo ci siamo solo io e lei

La conosco da un minuto

L’ho appena trovata e già l’ho perduta

Resta una sconosciuta.

Un mistero e chissà se è vero

Quel che i suoi occhi mi stanno dicendo di lei

Io lo spero e stavolta è per davvero

E tutto questo perché se puoi io so.

Lasciarsi andare e l’accompagnerò

E domani ti giuro che me nе andrò

Lasciarsi andare e l’accompagnerò

E poi ti giuro chе sparirò.

Solo lei ha quel che voglio, solo lei ha quel che voglio

Solo lei ha quel che voglio, e sono io ciò che sta cercando

Solo lei ha quel che voglio, solo lei ha quel che voglio

Solo lei ha quel che voglio, e sono io ciò che sta cercando.

Ma solo lei, solo lei ha quel che voglio

Solo lei ha quel che voglio, e sono io ciò che sta cercando

Solo lei, solo lei ha quel che voglio

Solo lei ha quel che voglio, e sono io ciò che sta cercando.

Se tu cerchi il mio, è il flow di Dio

Sono io ciò che stai cercando,

Non lo dire a lui, per il tempo in cui stai con me al ventesimo piano

Tieni spento il cell, quello dell’hotel ci dirà di fare più piano

Ma noi non ci faremo caso, ci incastriamo come in un puzzle

Una su un milione, quel che voglio ce l’ha solo lei

Giro sempre sotto effetto stono come il ’96

Lui lavora, ti lascia sola

Tu trova un’ora, baby, I don’t play

Schiaccio start è un tuono

Sono high più del Duomo

E domani sai, non mi sveglierai

E tu tornerai dal tuo uomo.

L’amore è una partita a carte e bleffa, ha la mano pesante

Mi guarda negli occhi e mi mente, tipo come facevo io con le guardie

Il fatto è che ho un debole, per le donne forti, per le droghe e i soldi

Infrango le regole, ti ho cercato giorni, ho pescato il jolly

E mo’ gli zeri sono sei, nei pensieri solo lei e non dormo

Sembra che per conquistarla no, non sia abbastanza neanche conquistare il mondo

Inseguivo queste banconote ed ora inseguo te, non posso fare finta

Baby, sai che pure un videopoker, ogni tanto te la deve dare vinta.

Ma solo lei ha quel che voglio, solo lei ha quel che voglio

Solo lei ha quel che voglio, e sono io ciò che sta cercando

Solo lei ha quel che voglio, solo lei ha quel che voglio

Solo lei ha quel che voglio, e sono io ciò che sta cercando

Ma solo lei, solo lei ha quel che voglio

Solo lei ha quel che voglio, e sono io ciò che sta cercando

Solo lei, solo lei ha quel che voglio

Solo lei ha quel che voglio, e sono io ciò che sta cercando.

Il mio intuito mi ha spinto e solo ora capisco perché

Come un druido ho il fluido che fa per lei

Non conta quanto sia durato

Ma che sia stato qualcosa per cui vale la pena d’aver vissuto

E quindi lascio che la storia abbia il suo corso naturale

Ma ti prego fammi capire perché sto male

Perché so che domani io mi sveglierò e sarò

Ancor del suo profumo intriso

Dal suo sorriso ucciso

Ma io sarò con la mia donna e lei col suo uomo

Visto che ho scoperto che è l’unica, lei è la sola

Visto che ho scoperto che è l’unica, lei è la sola

La sola per me.

Solo lei ha quel che voglio, solo lei ha quel che voglio

Solo lei ha quel che voglio, e sono io ciò che sta cercando

Solo lei ha quel che voglio, solo lei ha quel che voglio

Solo lei ha quel che voglio, e sono io ciò che sta cercando

Ma solo lei, solo lei ha quel che voglio

Solo lei ha quel che voglio, e sono io ciò che sta cercando

Solo lei, solo lei ha quel che voglio

Solo lei ha quel che voglio, e sono io ciò che sta cercando.