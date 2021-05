Sottotono: svelata la tracklist di Originali, il loro nuovo album

Dopo essere tornati ufficialmente lo scorso 23 aprile con il nuovo singolo Mastroianni, i Sottotono hanno svelato la tracklist del loro nuovo progetto discografico, Originali, disponibile dal prossimo 4 giugno. Da oggi, è possibile preordinare le versioni CD e LP dell’album, le speciali edizioni CD e LP autografati (in esclusiva su Amazon) e la versione in tiratura limitata del vinile blu.

Originali consisterà in 6 canzoni inedite e 7 rivisitazioni di hit del passato che vedranno la presenza di ospiti illustri: Tiziano Ferro, Guè Pequeno, Marracash, Mahmood, Elodie, Luchè, Coco, Coez, Fabri Fibra, Emis Killa, Stash e Jake La Furia. Anche Primo Brown, il rapper romano fondatore dei Cor Veleno, scomparso nel 2016, sarà presente con una strofa inedita.

L’album è stato lanciato, come già scritto in apertura, dal singolo Mastroianni riguardo il quale, oggi, è stato svelato un segreto ossia la partecipazione vocale di Elisa e Elodie nel ritornello e nel bridge.

Tormento e Big Fish hanno svelato le motivazioni alla base del loro ritorno insieme con queste parole:

Più che di una scintilla che ha riacceso un fuoco, questa ripartenza è frutto di una linfa vitale che non ha mai smesso di scorrerci sottopelle e, quando è riemersa, abbiamo subito capito che era come se questi vent’anni non fossero mai passati. Sottotono per noi sono più di una parte di carriera. È il nostro primo amore per la musica, è una famiglia, è un mondo di ricordi che nessun incidente di percorso e nessuna rottura temporanea ha potuto scalfire.