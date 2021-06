Solo/Alone è il nuovo singolo di Rondo Da Sosa, il rapper milanese del collettivo RM4E, reduce dal successo di Giovane Rondo, il primo EP esclusivamente pubblicato in formato digitale ad aver ottenuto la certificazione di Disco D’Oro dalla FIMI.

Solo/Alone, singolo prodotto da Nko, arriva dopo la pubblicazione di Dubai, brano che ha superato i 12 milioni di stream.

Il nuovo singolo del rapper 19enne appare come una riflessione personale riguardo il successo che ha raggiunto e il rischio di farsi cambiare dalla fama.

Di seguito, trovate il testo di Solo/Alone. Cliccando qui, potete vedere il video ufficiale.

Rondo Da Sosa – Solo/Alone: il testo

Più sei famoso e più sei solo

Cambiare me stesso non è quel che voglio

Finché avrò i miei fratelli rinchiusi lì

Fare ‘sti soldi lo sai che non mi renderà felice

Tu mi dici, non andare via

Io da qui non riesco a uscire

Non riesco a scegliere lei.

Finché avrò fratelli rinchiusi nel blocco

Non smetterò di fare soldi, non smetterò di farne il doppio

Che senso ha avere una villa enorme

Se i miei fratelli non sorridono e non dormono la notte

Sai quante volte ho sbagliato nella mia vita

Hanno cercato di cambiarmi ma non gliel’ho data vinta

Più mi guardo indietro più intorno a me non rimane niente

Tieniti stretto chi c’è dall’inizio, non ci saran per sempre.

Più sei famoso e più sei solo

Cambiare me stesso non è quel che voglio

Finché avrò i miei fratelli rinchiusi lì

Fare ‘sti soldi lo sai che non mi renderà felice.

Più sei famoso e più sei solo

Cambiare me stesso non è quel che voglio

Tu mi dici, non andare via

Io da qui non riesco a uscire

Non riesco a scegliere lei.

Ora il blocco è in cima, ci conoscono in giro

In ogni cortile una madonnina protegge i ragazzi sotto tiro

Un G con un G di bianca su un g-wagon, grr-pow, wagwan

Blicky movie baby, mama blacka lagga.

Guardami

Siamo sotto le stelle, tu sei una cadente

Parlami

Siamo in mezzo alla gente, non te ne frega niente.

Più sei famoso e più sei solo

Cambiare me stesso non è quel che voglio

Finché avrò i miei fratelli rinchiusi lì

Fare ‘sti soldi lo sai che non mi renderà felice.

Più sei famoso e più sei solo

Cambiare me stesso non è quel che voglio

Tu mi dici, non andare via

Io da qui non riesco a uscire

Non riesco a scegliere lei.