Dopo il successo dei singoli Slatt e Movie, due collaborazioni rispettivamente con Capo Plaza e Central Cee, Rondodasosa ha pubblicato un nuovo singolo e un nuovo video, dal titolo Dubai, brano prodotto da NKO e anche questo, come i precedenti, accolto subito bene dal pubblico.

Il video di Dubai, diretto da Peter Marvu e Davide De Meo e girato negli Emirati, infatti, si trova già nei primi posti nelle tendenze di YouTube.

In Dubai, Rondodasosa si autoproclama il re della drill, sottogenere della trap diventato popolare, a livello mondiale, soprattutto grazie a Pop Smoke. Il nuovo singolo di Rondodasosa è un mix di drill e atmosfere arabeggianti.

Di seguito, trovate il testo di Dubai. Cliccando qui, potete vedere il video ufficiale.

Dubai: il testo

Questa shawty è arbi

Fly Emirates, faccio scalo agli Emirati

Lancio nuova moda, turbante in testa

No durag, mi aspetta nuda in hotel a Dubai

Jet ski, giovane ricco, ho solo diciott’anni

Baby GOAT, giovane Rondo, sai che io non faccio lacking

Da un fottuto blocco sulla Rose Tower insieme a uno sceicco

Parlo slang di strada, tu mi sembri solo uno scemo ricco

Porto wave, drip UK, la mia bitch è in comfort Fendi

Fotti con Rondo, fai forfait fino a quando non ti riprendi

Respect Chiraq, Shakira, Shaquille O’Neal è flicka flicka

Sono italiano, spaghetti, mafia, mandolino, gira

Aleikum salam, Liverpool, Salah, porto il pane a casa

Posate d’oro in sala, Delavigne pesata è Cara

In Italia tutti odiano, ma chi disprezza compra

Alzo media degli stream, abbasso rapper in tomba

Gold grillz sulla mia bitch, veste solo Fashion Nova

Ho la terza media, non mi importa vecchia o nuova scuola.

La mia shawty vuole atterrare a Dubai

I suoi flip flop sono Dior, parli e non sai

Sei zeri in banca senza fare mai un live

Da un jet privato guardo questo skyline.

Dubai, Dubai, ma tu dubiterai

Ho le pare e tu vuoi fare guerra con me

Sto nella trap, air jet, first class

Plain Jane, jet lag, lei ama i miei racks e

Dubai, Dubai, ma tu dubiterai

Ho le pare e tu vuoi fare guerra con me

Sto nella trap, air jet, first class

Plain Jane, jet lag, lei ama i miei racks.

Anche se mi odi, rimani un brokeass,

Un mio dawg ha fifty shots, tira la mask off

Non giocare, tanto sai che io non perdo

Insulti sui social, ma poi vieni al concerto

No firma copie, no live, in un anno vi ho seppellito

Sul conto sei zeri, ho usato il cervello, ho investito

Soldi su durag, business in Inghilterra tipo

Compro e rivendo azioni, mi muovo in silenzio, stando zitto

Fanno accordi, stringono mani

Industria musicale uguale squali

Non sono un rapper, sono money maker

Mi fanno i meme, il mio conto in banca cresce

Bullet rain sul tuo blocco, apri l’ombrello

Rolls Royce, quando esci, apri l’ombrello.

La mia shawty vuole atterrare a Dubai

I suoi flip flop sono Dior, parli e non sai

Sei zeri in banca senza fare mai un live

Da un jet privato guardo questo skyline.

Dubai, Dubai, ma tu dubiterai

Ho le pare e tu vuoi fare guerra con me

Sto nella trap, air jet, first class

Plain Jane, jet lag, lei ama i miei racks e

Dubai, Dubai, ma tu dubiterai

Ho le pare e tu vuoi fare guerra con me

Sto nella trap, air jet, first class

Plain Jane, jet lag, lei ama i miei racks e.

Ho sentito dire

Che a questi qua gli brucia il culo quando mi autoproclamo.

E quindi

Marra è il king del rap,

Sfera è il king della trap

E indovina stupido bitchass chi cazzo è il king della drill?

Come on man, stop playin’, it’s Rondo season, gang gang.