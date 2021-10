Dal 22 ottobre, è disponibile il nuovo singolo di Federico Rossi, dal titolo Sol y Mar, che vede la partecipazione di Ana Mena.

L’ex cantante del duo Benji e Fede, dopo il singolo d’esordio Pesche e il singolo Non è mai troppo tardi, torna con un brano dal sapore latino, scritto quest’estate insieme ad Ana Mena.

La cantante spagnola è alla terza collaborazione con un artista italiano, dopo i due singoli pubblicati con Fred De Palma (D’estate non vale e Una volta ancora) e i due singoli pubblicati con Rocco Hunt (A un passo dalla luna e Un bacio all’improvviso), tormentoni estivi degli ultimi anni.

Federico Rossi, per quanto riguarda il futuro, invece, ha dichiarato ufficialmente che, in questo periodo, sta lavorando a nuove canzoni.

Sol y Mar: il video

Dal 25 ottobre, è disponibile anche il video ufficiale del singolo, diretto da Daniele Barbiero e girato in alcune delle zone più conosciute di Madrid come la Plaza de Castilla e i grattacieli Puerta de Europa, il ponte Monumental di Arganzuela e la Paracuellos, località fuori Madrid dove è possibile osservare l’intera città.

Cliccando qui, potete vedere il video.

Sol y Mar: il testo

Perdonami se sono distante

se un bacio adesso è meglio di niente

e forse in fondo io volevo te solamente

tra un sacco di gente che poi se ne va.

Ah, ah, ah

dimmi cosa succederà

sotto l’alba di questa città

ah, ah.

Se la notte non passa sei quello che resta

vorrei dirti tutto di me

se la voglia non passa qui nella mia stanza

solo vorrei dirti

solo vorrei dirti che

non faccio a meno di te

non faccio a meno di te

e vorrei dirti

solo vorrei dirti che

non faccio a meno di te

non faccio a meno di te

non siamo soli ma

noi siamo sol y mar.

E lo dirò agli altri

ora un po’ mi manchi

e ci odiamo a volte

e ci amiamo a tratti.

Dammi le parole che vorrei parlarti

lasciami del tempo per dimenticarti.

Ah, ah, ah

dimmi cosa succederà

sotto l’alba di questa città

ah, ah.

Se la notte non passa sei quello che resta

vorrei dirti tutto di me

se la voglia non passa qui nella mia stanza

solo vorrei dirti

solo vorrei dirti che

non faccio a meno di te

non faccio a meno di te

e vorrei dirti

solo vorrei dirti che

non faccio a meno di te

non faccio a meno di te

non siamo soli ma

noi siamo sol y mar

sol y mar

noi siamo sol y mar.