Federico Rossi ha annunciato il suo primo singolo solista dopo la pausa del duo “Benji & Fede”. Il titolo del brano è “Pesche” ed è stato svelato attraverso tutti i social del giovanissimo cantante.

E così, dopo l’Ep “California” del collega e amico Benjamin Mascolo, è arrivato anche il turno di Federico per iniziare a perseguire la sua carriera come artista solista.

La canzone sarà disponibile a partire dal 9 aprile 2021.

Come specificato, non è un pesce d’aprile, nonostante sia stato annunciato proprio il 1 aprile scorso.

L’annuncio dello scioglimento di Benji & Fede era stato dato ad ottobre 2020 con il lungo messaggio condiviso dai due cantanti. Ecco cosa avevano dichiarato, ai tempi:

Fede: “Insieme, dopo nove anni di carriera, abbiamo deciso di fermare il nostro percorso al 3 maggio 2020 con un concerto all’Arena di Verona. Sarà il nostro ultimo concerto”.

Benji: “Sembro felice in questo momento e lo sono perché la vita ci ha dato tanto e continuerà a darci tanto. Questa scelta non l’abbiamo fatta in maniera egoistica e non è stato per niente facile per noi. Ma crediamo che sia giusto. Visto che non possiamo spiegarvelo in un video da un minuto sui social abbiamo deciso di scrivere un libro in cui vi parliamo di tutte le cose che vi abbiamo tenuto nascoste in questi anni e dei motivi che ci hanno portato a questa scelta”.