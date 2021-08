Selena Gomez, all’inizio del 2021, aveva fatto preoccupare i fan parlando della sua intenzione di ritirarsi dalla musica perché non si sentiva presa sul serio. Ai tempi, la sua affermazione prendeva forma dopo la sua sensazione di non sentirsi davvero considerata per quello che rilasciava, non sentendosi mai all’altezza. Da qua, il pensiero di fare un passo indietro.

“È difficile continuare a fare musica quando le persone non ti prendono necessariamente sul serio. Ho avuto momenti in cui pensavo, ‘Qual è il punto? Perché continuo a farlo?’ “Lose You to Love Me” mi è sembrata la migliore canzone che abbia mai pubblicato, e per alcune persone non era ancora abbastanza. Penso che ci siano molte persone a cui piace la mia musica, e per questo motivo sono davvero grata, per questo continuo ad andare avanti, ma penso che la prossima volta che farò un album sarà diverso. Voglio fare un ultimo tentativo prima di ritirarmi dalla musica“.

Ma ecco che quell’intenzione, pare essere sfumata in questi mesi.

La smentita di Selena Gomez: la cantante ha cambiato idea

Selena Gomez ha infatti, recentemente, dichiarato di non aver intenzione di smettere di lavorare sulla sua musica per concentrare la sua vita maggiormente sulla recitazione e sul lavoro di produzione.

“Non credo che smetterò mai di fare musica. Non sto dicendo che voglio un Grammy. Mi sento come se stessi facendo del mio meglio, ed è tutto su di me. A volte, questo può davvero farmi male”

Selena ha pubblicato il suo primo disco in lingua spagnola all’inizio di quest’anno e ha ammesso che per lei, farlo, è stata una “sfida”.

In una recente intervista rilasciata alla rivista Elle ha infatti commentato:

“È stata una sfida. Penso che parlare in spagnolo sia molto più facile che cantare. Mi sono assicurata di non sembrare una sciocca”

E i fan, nel frattempo, possono tornare ad attendere il suo prossimo disco di inediti in lingua inglese. Perché Selena Gomez non si ritira.