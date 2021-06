Sinéad O’Connor ha annunciato ufficialmente l’addio alla musica e ai tour. La cantante ha dichiarato che si sta ritirando dalla musica e dai tour e che il suo prossimo album sarà l’ultimo della sua carriera. Ha fatto gli annunci in una serie di tweet pubblicati nei giorni scorsi.

“Questo è per annunciare il mio ritiro dai tour e dal lavoro nel mondo dei dischi. Sono invecchiata e sono stanca”, ha scritto.

Il prossimo album della cantautrice irlandese, No Veteran Dies Alone, sarà la sua ultima opera, ha detto.

“Questa non è una notizia triste. È una notizia incredibilmente bella. Un guerriero sa quando dovrebbe ritirarsi. È stato un viaggio di quarant’anni. È ora di alzarsi i piedi e realizzare altri sogni”

Nella carriera di Sinéad O’Connor, il boom è stato sicuramente grazie a The Lion and the Cobra e I Do Not Want What I Haven’t Got, i primi due dischi pubblicati alla fine degli anni ’80. E tra le hit più celebri, impossibile dimenticare “Nothing compares 2 u” con il primo piano e i capelli rasati. Inoltre, spesso al centro di provocazioni, fece discutere quando strappò un’immagine di Papa Giovanni Paolo II dopo un’esibizione al Saturday Night Live.

A giugno di quest’anno è uscita la sua autobiografia, Rememberings.

Nell’annunciare di aver intenzione di seguire un un programma di trattamento per traumi e dipendenza, a ottobre 2020, Sinéad O’Connor dichiarò: