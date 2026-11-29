Il Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi è tornato al Maggio Musicale Fiorentino il 15 novembre 2026, per la prima volta in ventiquattro anni. Una lunga assenza che rende questa produzione un appuntamento di peso nel calendario lirico italiano: il Simon Boccanegra verdiano non è un titolo di repertorio corrente, e il suo ritorno a Firenze con una compagnia di canto di livello internazionale merita attenzione concreta, al di là di qualsiasi considerazione scenica.

Un’opera con una storia editoriale complessa

Il Simon Boccanegra di Verdi ha una doppia vita. La prima versione andò in scena il 12 marzo 1857 al Teatro La Fenice di Venezia, su libretto di Francesco Maria Piave, e fu accolta con freddezza. Verdi tornò sull’opera più di vent’anni dopo, affidando la revisione del libretto ad Arrigo Boito: la versione riveduta debuttò il 24 marzo 1881 alla Scala di Milano, ed è quella che i teatri eseguono ancora oggi.

Entrambe le versioni si basano sul dramma Simón Bocanegra di Antonio García Gutiérrez, pubblicato nel 1843. Il soggetto — le lotte di potere nella Genova medievale, la figura del doge, il conflitto tra plebei e patrizi — si prestava alla collaborazione con Boito, che aveva già lavorato con Verdi sull’Otello e che avrebbe poi completato il Falstaff. Il risultato è un’opera di rara densità drammatica, con un prologo e tre atti in cui la politica e i legami familiari si intrecciano in modo difficilmente districabile. Proprio questa complessità la rende impegnativa da allestire e da cantare: i ruoli principali richiedono voci mature, con una tenuta sul fiato e una capacità di fraseggio che non ammettono approssimazioni.

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Il cast della produzione fiorentina

La produzione del Maggio è affidata alla direzione musicale di James Conlon e alla regia di Àlex Ollé. Nel ruolo del titolo canta il baritono George Petean; Jongmin Park è Jacopo Fiesco, il basso che nel prologo e nel finale rappresenta la controparte morale e politica del doge. Carolina López Moreno interpreta Amelia Grimaldi, Luciano Ganci è Gabriele Adorno e Lodovico Filippo Ravizza copre il ruolo di Paolo Albiani.

La scelta di Petean nel ruolo principale è significativa: il baritono rumeno ha una lunga frequentazione con il repertorio verdiano, e il Boccanegra è uno dei ruoli che richiede la capacità di muoversi tra momenti di autorità politica e fragilità paterna senza che l’uno prevalga sull’altro. Jongmin Park, basso sudcoreano con una carriera consolidata nei principali teatri europei, porta al personaggio di Fiesco il peso vocale necessario per reggere il confronto diretto con il doge nelle scene chiave dell’opera.

Ventiquattro anni di assenza e il contesto del Maggio

Il dato dei ventiquattro anni senza questo titolo al Maggio Musicale Fiorentino non è un dettaglio trascurabile. Significa che una generazione di abbonati e di spettatori fiorentini non ha mai visto questa produzione in questo teatro. Il Simon Boccanegra verdiano non circola con la frequenza di un Rigoletto o di una Traviata: i teatri lo programmano con cautela, in parte per la difficoltà di assemblare un cast adeguato, in parte perché il pubblico lo conosce meno e risponde in modo meno prevedibile al botteghino.

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Che il Maggio abbia scelto di riportarlo in scena nel novembre 2026 con un cast di questa portata dice qualcosa sulle ambizioni della stagione. James Conlon, direttore con una lunga esperienza nel repertorio verdiano e wagneriano, è una garanzia sul piano musicale. La collaborazione con Àlex Ollé alla regia porta invece una visione scenica che, per quanto le fonti disponibili non consentano di descriverne i dettagli con precisione, si inserisce in un dibattito più ampio — presente in molti teatri europei — su come trattare il melodramma ottocentesco in un contesto contemporaneo senza snaturarne la struttura drammatica.

Perché il Simon Boccanegra di Verdi continua a interrogare

L’opera pone una domanda che non invecchia: come si governa, e a quale prezzo personale? Boccanegra è un personaggio che sale al potere per volontà altrui, lo esercita con una certa integrità e lo perde — insieme alla vita — senza che la storia gli renda giustizia in modo netto. La scena del Consiglio nel primo atto, con il celebre appello alla pace tra Genova e Venezia, è uno dei momenti di teatro politico più lucidi che Verdi abbia mai scritto, reso possibile proprio dalla revisione boitiana del 1881.

È questo livello di scrittura drammatica che rende ogni nuova produzione del Simon Boccanegra verdiano un banco di prova reale per qualsiasi teatro che voglia misurarsi con il repertorio serio. Il Maggio Musicale Fiorentino ha accettato la sfida, e il ritorno dell’opera dopo ventiquattro anni è già, di per sé, una notizia che vale la trasferta a Firenze per chi segue il melodramma con attenzione. Per informazioni sulla programmazione completa è possibile consultare il sito ufficiale del Maggio Musicale Fiorentino.

Quello che la produzione diretta da Ollé e Conlon saprà restituire di questa complessità — vocale, drammatica e politica — è la vera domanda aperta di questa stagione fiorentina.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.