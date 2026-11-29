Pubblicato il 6 novembre 2026 dall’etichetta italiana Tactus Records, Liriche da camera è un disco che porta alla luce un nome rimasto nell’ombra per oltre un secolo: quello di Carolina Pazzini Uccelli, compositrice dell’Ottocento definita ingiustamente dimenticata. A darle voce, in senso letterale, è il mezzosoprano Marina Comparato, affiancata al pianoforte da Elisabetta Sepe. L’album — 14 brani per circa un’ora di musica — si presenta come una world premiere recording: nessuno aveva mai inciso prima questo repertorio, il che rende l’uscita un evento con una sua specificità nel panorama della musica da camera italiana.

Una compositrice dell’Ottocento che aspettava di essere registrata

Il termine world premiere recording non è un’etichetta promozionale generica: nel caso di Liriche da camera indica che le composizioni di Carolina Pazzini Uccelli non avevano mai trovato posto su un disco prima d’ora. È una condizione tutt’altro che rara per le compositrici italiane del XIX secolo, spesso escluse dai circuiti editoriali e discografici che hanno costruito il canone classico. Il fatto che Tactus Records — etichetta specializzata nel repertorio italiano e con un catalogo orientato alla riscoperta — abbia scelto di investire su questo progetto dice qualcosa sullo stato attuale del mercato discografico classico, sempre più attento alle lacune storiche oltre che ai titoli già consolidati.

Il numero di catalogo assegnato al disco è TC 108859, il che colloca questa pubblicazione all’interno di una produzione sistematica e non episodica. Tactus non è nuova a operazioni di recupero del patrimonio cameristico italiano, e Liriche da camera si inserisce coerentemente in quella linea editoriale.

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Marina Comparato e Elisabetta Sepe: il duo che esegue le liriche

La scelta di affidare le composizioni di Pazzini Uccelli a Marina Comparato non è casuale nel contesto della musica da camera italiana contemporanea. Il mezzosoprano è una delle voci più attive nel repertorio barocco e classico, con una presenza consolidata sui palchi internazionali. Qui si misura con un repertorio ottocentesco italiano che richiede al tempo stesso controllo stilistico e capacità di restituire un materiale privo di riferimenti discografici precedenti — nessun confronto possibile, nessuna interpretazione canonica da cui partire o da cui discostarsi.

Al pianoforte, Elisabetta Sepe completa il duo. Nel formato della lirica da camera per voce e pianoforte — uno dei più classici della tradizione vocale italiana — il rapporto tra i due strumenti è di parità, non di accompagnamento. Il pianoforte non è un supporto: è parte integrante della struttura compositiva, e la qualità dell’esecuzione dipende dalla coesione tra le due interpreti.

Quattordici brani, un’ora di ascolto e il peso di una prima assoluta

Con 14 tracce distribuite su circa 60 minuti, Liriche da camera ha una struttura da album completo, non da raccolta frammentaria. È una scelta che implica una lettura unitaria del corpus di Pazzini Uccelli, o almeno di quella parte del suo catalogo che Comparato e Sepe hanno selezionato e portato in studio.

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Il peso di una world premiere recording è doppio: da un lato, c’è la responsabilità filologica di chi lavora senza precedenti; dall’altro, c’è la libertà interpretativa che deriva dall’assenza di confronti. Per il pubblico, ascoltare questo disco significa accedere a un repertorio che non esiste altrove in formato registrato — né su piattaforme streaming né in formato fisico. L’album è disponibile su Spotify e sulle principali piattaforme digitali.

La musica da camera italiana e il mercato discografico classico

La musica da camera italiana del XIX secolo è un territorio che il mercato discografico ha esplorato in modo disomogeneo. Compositori come Donizetti o Bellini hanno un catalogo di liriche da camera discretamente documentato; altri nomi, specialmente quelli femminili, restano quasi del tutto assenti dai database delle grandi etichette. Liriche da camera si posiziona esattamente in questo spazio: non è un disco di recupero filologico nel senso accademico stretto, ma una pubblicazione commerciale su etichetta, distribuita digitalmente e fisicamente, che porta la musica da camera italiana di Pazzini Uccelli fuori dall’archivio e dentro un formato accessibile.

Tactus Records, con sede in Italia, ha costruito negli anni un posizionamento preciso su questo tipo di operazioni. Il catalogo TC — di cui questo disco porta il numero TC 108859 — include titoli che difficilmente troverebbero spazio nelle major internazionali, ma che rispondono a una domanda reale da parte di un pubblico specializzato e sempre più curioso nei confronti del patrimonio sommerso.

Che Liriche da camera riesca ad aprire un dibattito più ampio sul recupero sistematico delle compositrici italiane dell’Ottocento è una questione aperta. Per ora, il dato concreto è che le composizioni di Carolina Pazzini Uccelli esistono finalmente in forma registrata, interpretate da Marina Comparato e Elisabetta Sepe, e disponibili per chi vorrà ascoltarle — per la prima volta nella storia discografica.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.