Quando il Ring del Ciclo wagneriano approda al Nationaltheater di Monaco, non lo fa mai in silenzio. Ma la produzione firmata da Tobias Kratzer — con la direzione musicale di Vladimir Jurowski alla guida della Bayerisches Staatsorchester — sta generando un dibattito che va oltre la normale ricezione operistica: è una delle letture più discusse del Ring des Nibelungen nell’Europa di questi anni, e il ring cycle Wagner Monaco targato Kratzer si candida a diventare un punto di riferimento per come si può rimettere mano al mito senza distruggerlo.

Chi è Tobias Kratzer e perché Monaco gli ha affidato il Ring

Tobias Kratzer è nato nel 1980 a Landshut, in Baviera — geograficamente a pochi chilometri dal Nationaltheater dove oggi costruisce la sua tetralogia. Non è un dettaglio biografico secondario: Kratzer appartiene a quella generazione di registi tedeschi cresciuti dentro la tradizione del Regietheater, ma abbastanza giovani da non sentirsi obbligati a riprodurne i tic più logori.

La sua consacrazione internazionale è arrivata nel 2019, quando il suo Tannhäuser al Festival di Bayreuth è diventato rapidamente un caso di culto. Una produzione che mescolava road movie, cabaret e critica alla società dello spettacolo, con un approccio visivo che non rinunciava né alla provocazione né alla coerenza drammaturgica. Kratzer aveva già vinto il Faust Theatre Prize — il premio teatrale più importante della Germania — per la sua regia del Götterdämmerung a Karlsruhe. Quella Götterdämmerung era stata, in un certo senso, il suo biglietto da visita per Monaco: dimostrare che sapeva stare dentro Wagner senza esserne schiacciato.

Nel frattempo, Kratzer è stato nominato Intendant della Hamburg State Opera a partire dalla stagione 2025/26 — una delle posizioni più influenti nell’opera tedesca. Il Ring di Monaco si costruisce quindi attorno a un regista che è già, oggi, una delle figure centrali del teatro musicale europeo.

Il Ring come mito contemporaneo: nihilismo, realismo e punk

Il Das Rheingold ha aperto il ciclo il 27 ottobre 2024. Kratzer ha scelto di non ambientare la tetralogia in un passato mitico generico né in un futuro distopico da fantascienza. Il suo approccio mescola nihilismo, realismo e mito in un frame visivo che attinge al presente senza rinunciare alla dimensione archetipica del testo wagneriano.

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Un esempio concreto: Alberich, il nano che ruba l’oro del Reno e avvia la catena di eventi che porterà al crepuscolo degli dei, viene ritratto come un personaggio punk che sottrae il Rheingold da una chiesa gotica. È un’immagine che funziona su più livelli simultaneamente — la chiesa come deposito del potere sacrale, il punk come figura dell’emarginato che si rivolta contro l’ordine costituito, il furto come atto politico prima ancora che criminale. Non è una scenografia decorativa: è una scelta che ridefinisce il senso dell’intera vicenda.

Questa tensione tra mito e contemporaneità attraversa tutto il ciclo. La Die Walküre è stata rappresentata il 28 giugno 2026 al Nationaltheater, e la critica internazionale ha confermato che la produzione mantiene la sua coerenza anche nella seconda opera del ciclo, dove le dinamiche familiari e il conflitto tra Wotan e i suoi figli si prestano a una lettura che tocca temi di potere, libertà individuale e responsabilità generazionale.

Siegfried come thriller sull’identità

Il capitolo più recente del ring cycle Wagner Monaco è Siegfried, con rappresentazioni programmate per il 1, 4, 7 e 10 novembre 2026 al Nationaltheater. Kratzer ha dichiarato di affrontare quest’opera come un coming-of-age thriller incentrato sull’identità e sull’autodeterminazione — una lettura che sposta il centro di gravità dall’eroe mitico al giovane che cerca di capire chi è e da dove viene, senza gli strumenti per farlo.

È una scelta drammaturgicamente precisa. Siegfried è l’unico personaggio della tetralogia che non ha memoria del passato, che non conosce la paura, che costruisce la sua identità partendo da zero. Kratzer trasforma questa condizione da forza in vulnerabilità: il personaggio diventa il simbolo di una generazione che deve reinventarsi senza mappe, in un mondo in cui le strutture di potere — gli dei, le leggi, le tradizioni — si stanno sgretolando.

La scelta del registro thriller non è casuale. Kratzer appartiene a una cultura visiva in cui il cinema di genere è uno strumento legittimo di indagine psicologica, non un abbassamento del livello. Usare la grammatica del thriller per raccontare la formazione di Siegfried significa portare il pubblico dentro la storia con una tensione narrativa che Wagner stesso costruisce nella partitura, ma che le regie tradizionali spesso soffocano sotto il peso della monumentalità.

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Vladimir Jurowski e la dimensione musicale

Una produzione del Ring si giudica anche — e forse soprattutto — dalla sua realizzazione musicale. Vladimir Jurowski alla guida della Bayerisches Staatsorchester è una garanzia di rigore analitico: il direttore russo-tedesco ha una lunga storia con il repertorio wagneriano e porta al podio una lettura che privilegia la trasparenza orchestrale rispetto alla massa sonora.

Il dialogo tra la visione registica di Kratzer e la direzione di Jurowski è uno degli elementi che rendono questa produzione particolarmente interessante da seguire nel tempo. Entrambi lavorano per sottrazione piuttosto che per addizione: Kratzer non riempie il palco di simboli ridondanti, Jurowski non gonfia l’orchestra per impressionare. Il risultato è un Ring in cui la partitura e la scena si supportano invece di competere.

Un ciclo che si costruisce nel tempo

Il ring cycle Wagner Monaco di Kratzer non è un evento singolo ma un processo che si estende su più stagioni. Das Rheingold nel 2024, Die Walküre nel 2026, Siegfried nell’autunno 2026: ogni opera aggiunge un livello di lettura, e il pubblico che segue il ciclo dall’inizio può verificare come la visione registica si evolva e si consolidi.

Questo formato — la costruzione progressiva di una tetralogia su più anni — è la norma per il Ring, ma richiede una coerenza di linguaggio che non tutti i registi riescono a mantenere. Kratzer, stando a quanto prodotto finora, sembra avere le idee chiare sull’arco complessivo. Il confronto con il Tannhäuser di Bayreuth resta utile: anche lì la produzione aveva una logica interna che si rivelava progressivamente, e anche lì il pubblico era diviso tra chi la accettava e chi la rifiutava. Con il Ring, le poste in gioco sono più alte — quattro opere, circa quindici ore di musica, un sistema mitologico completo — e la scommessa di Kratzer è proporzionalmente più ambiziosa.

Per chi segue l’opera contemporanea, il Nationaltheater di Monaco offre in questo momento uno degli esperimenti più seri e articolati sul modo in cui Wagner può essere riletto senza essere tradito. Che si condivida o meno la chiave interpretativa di Kratzer, ignorare questa produzione sarebbe difficile da giustificare.

Informazioni aggiornate sul calendario e sui biglietti sono disponibili direttamente sul sito ufficiale della Bayerische Staatsoper.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.