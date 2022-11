Silver tongues è il nuovo singolo di Louis Tomlinson, terzo estratto dal suo imminente secondo album, “Faith In the Future“. Il disco segue l’uscita dei due precedenti pezzi, “Bigger Than Me” e “Out Of My System”. A seguire potete ascoltare la canzone, leggere traduzione e testo e scoprire il significato del pezzo.

Silver tongues, Ascolta la canzone e leggi il significato

Scritto insieme a Theo Hutchcraft di Hurts, Joe Cross e David Sneddon di The Courteeners, Silver Tongues è un’impennata dichiarazione di autoespressione; ma questo non è necessariamente evidente fin dall’inizio .La traccia inizia con la voce di Louis su una melodia di pianoforte, non troppo lontana da quella della traccia Fearless. Nel brano lui si dichiara, sottolineando come non voglia essere in altri luoghi se non con la persona che ha accanto.

Louis Tomlinson, Silver tongues, Testo canzone

Getting high on the amber wave

Going deep for the ones who do the same

Air max’s and silver tongues

Settle in for another heavy one

You said love was a pretty lie

And I choked when your smoke got in my eye

Bad logic and empty cans

I know nobody understands

Me like you do

You know it’s times like these

We’re so much happier

Nights like these

We’ll remember those stupid jokеs

Only we know

You know when I’m with you

I’m so much happier

Nights likе these

We’ll remember those songs we wrote

Only we know

You smile at me and say, “It’s time to go”

But I don’t feel like going home

You said grass was a dirty drug

You like to preach with vodka in your mug

I love all the things you know

But I’m king on a 50-metre road

We stand up tall and beat our chest

Shout some things that we’ll regret

Sit down with a master plan

I know nobody understands

Me like you do

It’s times like these

We’re so much happier

Nights like these

We’ll remember those stupid jokes

Only we know

You know when I’m with you

I’m so much happier

Nights like these

We’ll remember those songs we wrote

Only we know

You smile at me and say, “It’s time to go”

But I don’t feel like going home

You and me until the end

Waking up to start again

You and me until the end

Waking up to start again

There’s nowhere else that I would rather be

Because it’s times like these

We’re so much happier

Nights like these

We’ll remember those stupid jokes

Only we know

You know when I’m with you

I’m so much happier

Nights like these

We’ll remember those songs we wrote

Only we know

You smile at me and say, “It’s time to go”

But I don’t feel like going home

Louis Tomlinson, Silver tongues, Traduzione canzone

Sballarsi sull’onda ambrata

Andando in profondità per quelli che fanno lo stesso

Air max e linguette argentate

Sistemati per un altro pesante

Hai detto che l’amore era una bella bugia

E mi sono strozzato quando il tuo fumo mi è entrato negli occhi

Cattiva logica e lattine vuote

So che nessuno mi capisce

Come fai tu

Sai che sono tempi come questi

Siamo molto più felici

Notti come queste

Ricorderemo quelle stupide battute

Solo noi lo sappiamo

Sai quando sono con te

Sono molto più felice

Notti come queste

Ricorderemo quelle canzoni che abbiamo scritto

Solo noi lo sappiamo

Mi sorridi e dici: “È ora di andare”

Ma non ho voglia di tornare a casa

Hai detto che l’erba era una droga sporca

Ti piace predicare con la vodka nella tua tazza

Amo tutte le cose che sai

Ma io sono il re su una strada di 50 metri

Ci alziamo in piedi e ci battiamo il petto

Grida alcune cose di cui ci pentiremo

Siediti con un piano generale

So che nessuno mi capisce

Come fai tu

Sono tempi come questi

Siamo molto più felici

Notti come queste

Ricorderemo quelle battute stupide

Solo noi lo sappiamo

Sai quando sono con te

Sono molto più felice

Notti come queste

Ricorderemo quelle canzoni che abbiamo scritto

Solo noi lo sappiamo

Mi sorridi e dici: “È ora di andare”

Ma non ho voglia di tornare a casa

Io e te fino alla fine

Svegliarsi per ricominciare

Io e te fino alla fine

Svegliarsi per ricominciare

Non c’è nessun altro posto dove preferirei essere

Perché sono tempi come questi

Siamo molto più felici

Notti come queste

Ricorderemo quelle battute stupide

Solo noi lo sappiamo

Sai quando sono con te

Sono molto più felice

Notti come queste

Ricorderemo quelle canzoni che abbiamo scritto

Solo noi lo sappiamo

Mi sorridi e dici: “È ora di andare”

Ma non ho voglia di tornare a casa