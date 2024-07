Jimin, membro dell’iconica band dei BTS, ha pubblicato venerdì il suo secondo album in studio, “Muse”. Il disco ha registrato subito numeri importanti: il singolo “Who”, dal bellissimo videoclip, si è subito piazzato al terzo posto della classifica globale di Spotify, mentre l’album ha ottenuto oltre 26 milioni di stream in sole 24 ore.

L’album è realizzato con super produttori come Pdogg, GHSTLOOP, EVAN, il produttore e cantautore vincitore ai Grammy Ryan Tedder, Jon Bellion, Tommy Brown, Pete Nappi e Tenroc. Tra le collaborazioni, invece, figurano il rapper sudcoreano Loco e la cantante e attrice Sofia Carson.

Il brano “Who”, in radio da questo venerdì in Italia, ha il sapore hip-hop, R&B di inizio anni 2000 che cattura gli ascoltatori con il suo beat potente e infettivo. È il brano portante del disco e racconta dei momenti in cui le emozioni sono confuse ed esprimo il desiderio di avere al proprio fianco qualcuno che ancora non si è incontrato. Il contrasto è tra il beat vigoroso e l’immagine sexy e spavalda dell’artista, che nella clip si cimenta in coreografie mozzafiato.

Clicca qui per vedere il video ufficiale della canzone “Who” di Jimin.

Ecco il testo della canzone “Who” di Jimin.

We never met, but she’s all I see at night

Never met but she’s always on my mind

Wanna give her the world

And so much more

Who is my heart waiting for?

If every day I think about her

Yeah, every day of my life

Then tell me why I haven’t found her

(Why? Why? Why? Why? Why?)

So many people to see (So many people to see)

Places to go (So many places to go)

We still haven’t found hello

We never met, but she’s all I see at night

Never mеt but she’s always on my mind

Wanna give her thе world

And so much more

Who is my heart waiting for?

I’ll take her places they ain’t found yet

I’ll put it all on the line

I’ll be that someone she can count on

One, two, three, four, five

So many people to see (So many people to see)

Places to go (So many places to go)

We still haven’t found hello

We never met, but she’s all I see at night

Never met but she’s always on my mind

Wanna give her the world

And so much more

Who is my heart waiting for?

Is she someone that I see every day?

Is she somewhere a thousand miles away?

Wanna give her the world

And so much more

Who is my heart waiting for?

(Who is my heart)

Heart waiting for?

(Who is my heart)

Heart waiting for?

(Who is my heart)

Heart waiting for?

(Who is my—?)

Who is my heart waiting for?

We never met, but she’s all I see at night

Never met but she’s always on my mind

Wanna give her the world

And so much more

Who is my heart waiting for?

Is she someone that I see every day?

Is she somewhere a thousand miles away?

Wanna give her the world

And so much more

Who is my heart waiting for?