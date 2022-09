Faith In The Future: il nuovo album di Louis Tomlinson è in pre-ordine

A due anni di distanza da Walls, l’ex One Direction Louis Tomlinson sta per tornare col suo secondo disco di inediti, Faith in the Future, in uscita l’11 novembre 2022 e anticipato dal singolo Bigger Than Me.

Faith in the Future, la tracklist del nuovo disco di Louis Tomlinson

La tracklist del nuovo lavoro è già stata ufficializzata. Ben 16 i brani inclusi in questo secondo disco di inediti, a cominciare dal singolo già rilasciato:

The Greatest Written All Over Your Face Bigger Than Me Lucky Again Face the Music Chicago All This Time Out of My System Headline Saturdays Silver Tongues She Is Beauty We Are World Class Common People Angels Fly Holding on to Heartache That’s the Way Love Goes

Faith in the Future, al via i pre-ordini del disco di Louis Tomlinson

Come annunciato dallo stesso stessi Tomlinson sul proprio sito ufficiale, Faith in the Future è già in pre-ordine in versione CD e in vinile, entrambe in consegna il giorno dell’uscita, l’11 novembre 2022.

Bigger Than Me, ascolta il primo singolo estratto dall’album

