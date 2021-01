Courage to change è il secondo singolo di Sia estratto tratto dalla colonna sonora del film (scritto e diretto da lei) “Music”.

La sofferta ma edificante ballata parla della paura di cambiare e di non avere uno scopo, ma non si è mai soli in una situazione come questa: insieme le persone “possono fare qualsiasi cosa”. Il ritornello e il pre-ritornello della canzone si basano sul brano “Courage” di P! Nk, che è stato co-scritto da Sia e presente nel suo album Hurts 2B Human.

La traccia è prodotta da Greg Kurstin. Potete guarda il lyric video (e ascoltare la canzone) cliccando qui. A seguire, invece, testo e traduzione del brano.

Sia, Courage to change, Lyrics

[Verse 1]

World, I want to leave you better

I want my life to matter

I am afraid I have no purpose here

I watch the news on TV

Abandon myself daily

I am afraid to let you see the real me

[Pre-Chorus]

Rain, it falls, rain, it falls

Pouring on me

And the rain, it falls, rain, it falls

Sowing the seeds of love and hope, love and hope

We don’t have to stay, stuck in the weeds

[Chorus]

Have I the courage to change?

Have I the courage to change?

Have I the courage to change today? (Oh)

Have I the courage to change?

Have I the courage to change?

Have I the courage to change today? (Oh)

[Post-Chorus]

You’re not alone in all this

You’re not alone, I promise

Standing together, we can do anything

You’re not alone in all this

You’re not alone, I promise

Standing together, we can do anything

[Verse 2]

World, you’re not alone in all this

You’re not alone, I promise

Standing together we can do anything

I want to leave you better

I want my life to matter

I am afraid I have no purpose here

[Pre-Chorus]

The rain, it falls, rain, it falls

Pouring on me

And the rain, it falls, rain, it falls

Sowing the seeds of love and hope, love and hope

You don’t have to stay, stuck in the weeds

[Chorus]

Have I the courage to change?

Have I the courage to change?

Have I the courage to change today? (Oh)

Have I the courage to change?

Have I the courage to change?

Have I the courage to change today? (Oh)

[Post-Chorus]

You’re not alone in all this

You’re not alone, I promise

Standing together, we can do anything

You’re not alone in all this

You’re not alone, I promise

Standing together, we can do anything

[Instrumental Break]

[Chorus]

Have I the courage to change?

Have I the courage to change?

Have I the courage to change today? (Oh)

Have I the courage to change?

Have I the courage to change?

Have I the courage to change today? (Oh)

[Post-Chorus]

You’re not alone in all this

You’re not alone, I promise

Standing together, we can do anything

You’re not alone in all this

You’re not alone, I promise

Standing together, we can do anything

[Outro]

You’re not alone in all this

You’re not alone, I promise

Standing together, we can do anything

You’re not alone in all this

You’re not alone, I promise

Standing together, we can do anything

Sia, Courage to change, Traduzione

Mondo, voglio lasciarti migliore

Voglio che la mia vita abbia importanza

Temo di non avere uno scopo qui

Guardo le notizie in TV

Abbandonato a me stesso ogni giorno

Ho paura di farti vedere la vera me

La pioggia, cade, piove, cade

Versando su di me

E la pioggia, cade, la pioggia, cade

Piantare i semi dell’amore e della speranza, dell’amore e della speranza

Non dobbiamo restare, bloccati tra le erbacce

Ho il coraggio di cambiare?

Ho il coraggio di cambiare? Ho il coraggio di cambiare oggi? (Oh)

Ho il coraggio di cambiare?

Ho il coraggio di cambiare? Ho il coraggio di cambiare oggi? (Oh)

Non sei solo in tutto questo

Non sei solo, te lo prometto Stando insieme, possiamo fare qualsiasi cosa

Non sei solo in tutto questo Non sei solo, lo prometto

Stando insieme, possiamo fare qualsiasi cosa

Mondo, non sei solo in tutto questo

Non sei solo, te lo prometto

Stando insieme possiamo fare qualsiasi cosa Voglio lasciarti migliore

Voglio che la mia vita abbia importanza

Temo di non avere uno scopo qui

La pioggia, cade, piove, cade

Versando su di me

E la pioggia, cade, la pioggia, cade

Piantare i semi dell’amore e della speranza, dell’amore e della speranza

Non dobbiamo restare, bloccati tra le erbacce

Ho il coraggio di cambiare?

Ho il coraggio di cambiare? Ho il coraggio di cambiare oggi? (Oh)

Ho il coraggio di cambiare?

Ho il coraggio di cambiare? Ho il coraggio di cambiare oggi? (Oh)

Non sei solo in tutto questo Non sei solo, te lo prometto

Stando insieme, possiamo fare qualsiasi cosa

Non sei solo in tutto questo

Non sei solo, te lo prometto Stando insieme, possiamo fare qualsiasi cosa

Ho il coraggio di cambiare?

Ho il coraggio di cambiare? Ho il coraggio di cambiare oggi? (Oh)

Ho il coraggio di cambiare?

Ho il coraggio di cambiare? Ho il coraggio di cambiare oggi? (Oh)

Non sei solo in tutto questo Non sei solo, te lo prometto

Stando insieme, possiamo fare qualsiasi cosa

Non sei solo in tutto questo

Non sei solo, te lo prometto Stando insieme, possiamo fare qualsiasi cosa