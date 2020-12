Sia ha annunciato la pubblicazione del suo nuovo album ‘Music – Songs From And Inspired By The Motion Picture‘ in uscita il 12 febbraio.

L’annuncio è accompagnato dal nuovo singolo “Hey Boy”, scritto dalla stessa Sia insieme a Jesse Shatkin e KAMILLE – prodotto da Jesse Shatkin.

Il disco, composto da 14 brani, è stato scritto appositamente per il suo prossimo film MUSIC ed è ispirato a questo progetto includendo i brani “Together” e “Courage to change” già pubblicati nel 2020.

Qui sotto audio, testo e traduzione della canzone. Il brano racconta della passione per questo ragazzo citato anche nel titolo, del bisogno di averlo, anche solo per una notte. Con tutte le incognite del caso…

Sia, Hey Boy, Lyrics

[Verse 1]

Hey boy

Whatcha got for me, whatcha got in store?

Hey boy

Damn you’re so sexy, got me wanting more (Yeah)

[Pre-Chorus]

Not going to be single, not tonight

Am I going to be single all my life?

I want you to stop and come on by

‘Cause you know what us single women like (Oh)

[Chorus]

Hey boy, won’t you come, come around town

Hey, hey boy (Oh)

Hey boy, better run, better run now

I say “Hey boy” (Oh)

When you pull up, pull up, pull up

In your hoopty ride boy, ok boy (Oh)

Hey boy, better run, better run now

I say “Hey boy” (Hey boy)

[Verse 2]

Hey boy, when I get with you

My heart is satisfied (Yeah)

Oh yeah boy, when I get with you

All I need is one night (Yeah)

[Pre-Chorus]

Not going to be single, not tonight

Am I going to be single all my life?

I want you to stop and come on by

‘Cause you know what us single women like (Oh)

[Chorus]

Hey boy, won’t you come, come around town

Hey, hey boy (Oh)

Hey boy, better run, better run now

I say “Hey boy” (Oh)

When you pull up, pull up, pull up

In your hoopty ride boy, ok boy (Oh)

Hey boy, better run, better run now

I say “Hey boy” (Oh)

[Outro]

Hey boy whatcha got for me, whatcha got in store?

(Oh)

Hey boy whatcha got for me, whatcha got in store?

Hey Boy

Sia, Hey Boy, Lyrics

Hey ragazzo

Cosa hai per me, cosa hai in serbo?

Hey ragazzo Dannazione, sei così sexy, mi fai desiderare di più (Sì)

Non sarò single, non stasera

Sarò single per tutta la vita?

Voglio che ti fermi e che venga

Perché sai cosa piace a noi donne single (Oh)

Hey ragazzo, perché non vieni, vieni in giro per la città

Ehi, ehi ragazzo (Oh) Ehi ragazzo, meglio correre, meglio correre ora Dico “hey ragazzo” (oh)

Quando tiri su, tira su, tira su Nella tua corsa hoop, ragazzo, ok ragazzo (Oh)

Ehi ragazzo, meglio correre, meglio correre ora Dico “hey ragazzo” (hey ragazzo)

Ehi ragazzo, quando vengo con te Il mio cuore è soddisfatto (Sì)

Oh sì ragazzo, quando vengo con te

Tutto ciò di cui ho bisogno è una notte (Sì)

Non sarò single, non stasera

Sarò single per tutta la vita?

Voglio che ti fermi e che venga

Perché sai cosa piace a noi donne single (Oh)

Hey ragazzo, non verrai, vieni in giro per la città

Ehi, ehi ragazzo (Oh) Ehi ragazzo, meglio correre, meglio correre ora Dico “hey ragazzo” (oh)

Quando tiri su, tira su, tira su Nella tua corsa hoop ragazzo, ok ragazzo (Oh)

Ehi ragazzo, meglio correre, meglio correre ora Dico “hey ragazzo” (oh)

Hey ragazzo cosa hai per me, cosa hai in serbo?

(Oh) Hey ragazzo cosa hai per me, cosa hai in serbo?

Hey ragazzo