Shade, Diversamente Triste è il nuovo album

Dal 7 luglio 2023, sarà disponibile il nuovo album di Shade dal titolo Diversamente Triste, lanciato dal singolo Per sempre mai, pubblicato lo scorso 29 maggio, che vede la partecipazione di Federica Carta, la cantante lanciata da Amici che, in passato, aveva già collaborato con il rapper torinese nei singoli Irraggiungibile e Senza farlo apposta.

L’album, pubblicato su etichetta Epic Records Italy/Sony Music Italy, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali di download e streaming e anche in versione fisica. Diversamente Triste arriva a circa cinque anni di distanza dall’album precedente Truman, pubblicato nel 2018 e certificato Disco d’Oro, dal quale sono stati estratti i singoli Bene ma non benissimo, Amore a prima insta, Figurati noi e i precitati duetti con Federica Carta.

In Diversamente Triste, sono contenuti altri singoli che Shade ha pubblicato quest’anno come Pendolari e Lunatica. Nella tracklist, troviamo anche il singolo Tori seduti, brano che vede la partecipazione di J-Ax, pubblicato l’estate scorsa e certificato Disco d’Oro.

Altri artisti con i quali il rapper ha collaborato per questo suo quarto lavoro di inediti sono Vegas Jones, Giaime, Madman, Dani Faiv e Nerone. Per quanto riguarda i producer, invece, Shade, per questo disco, ha lavorato con Andry The Hitmaker, Enrico Brun, Jaro, Cino, Jvli, Takagi e Ketra e Frango.

Shade presenterà dal vivo tutti i brani di Diversamente Triste durante il suo tour estivo, Summer Tour 2023, iniziato lo scorso 12 maggio e che toccherà le principali città italiane nelle prossime settimane.

Di seguito, trovate la tracklist dell’album che Shade ha svelato attraverso un freestyle pubblicato sul suo profilo Instagram.

Shade – Diversamente Triste: tracklist

1. Iron Man

2. Fuori di Budget

3. Ex feat. Vegas Jones e Giaime

4. Fenice

5. Promesse feat. Madman

6. Tutto quello che ho

7. Sopra di te feat. Dani Faiv e Nerone

8. Per sempre mai feat. Federica Carta

9. Pendolari

10. Lunatica

11. Tori Seduti feat. J-Ax

12. God Mode Freestyle