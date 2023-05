“Per sempre mai” (Epic Records/Sony Music Italy) è il nuovo singolo di Shade featuring Federica Carta. Il rapper torna così a collaborare con la giovane artista dopo il successo dei brani “Irraggiungibile” e “Senza farlo apposta”, che hanno portato in coppia sul palco di Sanremo nel 2019. Il brano sarà contenuto nel prossimo progetto discografico di Shade e sarà disponibile da venerdì 26 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali. La canzone rappresenta la terza collaborazione tra Shade e Federica Carta, che insieme hanno collezionato 4 dischi di platino, oltre 100 milioni di stream e più di 200 milioni di views.

Il brano è caratterizzato da sonorità pop-house che rievocano i primi 2000, secondo una reinterpretazione estremamente attuale e personale. Il testo racconta la dinamica di una relazione nata all’interno di un club. La produzione è firmata da Jaro, producer di tutte le hit di Shade, ed Enrico Brun.

Con queste parole, il rapper parla della collaborazione e del rapporto di amicizia con Federica Carta:

“In questi anni siamo cresciuti molto e lo stesso ha fatto il bene che proviamo l’uno per l’altra, sappiamo di avere due precedenti importanti alle spalle e nonostante il brano sia diverso da quest’ultimi speriamo di non deludere le aspettative”.

Federica Carta aggiunge:

“La stima che proviamo l’uno per l’altra, umanamente e artisticamente, ci ha portato a supportarci in tutti questi anni. Sono molto felice che le nostre strade si siano ricongiunte in questo anno per me molto importante.”

Shade e Federica Carta, intervista video

Abbiamo intervistato Shade e Federica Carta in occasione dell’uscita dell’uscita del nuovo singolo, Per sempre mai. Con loro si è parlato del bilancio del terzo pezzo registrato insieme, dei prossimi progetti e di un eventuale ritorno sul palco del Teatro Ariston per il Festival di Sanremo.

Guarda qui sopra la video intervista completa.

Il pezzo è un nuovo passo nel percorso artistico di Shade che, a partire dal singolo “Pendolari”, pubblicato lo scorso 13 gennaio, fino ad arrivare a “Lunatica”, uscito il 10 marzo, mostra uno stile musicale in continua evoluzione, capace di offrire ancora una volta al pubblico un nuovo modo di interpretare il rap senza mai rinunciare alla sperimentazione.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “PER SEMPRE MAI”