Concerto di Sfera Ebbasta stasera, 11 agosto 2023, all’Arena dei Pini a Baia Domizia (Caserta). Il rapper ha trascorso l’estate impegnato con il Summer Tour, dopo il grandissimo successo del FAMOSO TOUR 2022, una catena di 9 sold out nei palazzetti più importanti d’Italia, che si è conclusa con un finale trionfante pieno di ospiti e sorprese l’11 ottobre al Mediolanum Forum di Assago.

Tra luglio e agosto Sfera Ebbasta è stato impegnato in 11 appuntamenti a cielo aperto nei festival dell’estate italiana, con partenza il 1 luglio da Bergamo @ Bergamo Summer Music, per poi toccare il 2 luglio Palmanova @ Piazza Grande, il 6 luglio Legnano @Rugby Sound Festival, l’8 luglio Alba (CN) @ Collisioni Arena Piazza Medford, il 20 luglio Matera @ Sonic Park, il 22 luglio Francavilla al Mare (CH) @ Shock Wave Festival, il 23 luglio Servigliano (FM) @ NoSound Fest, il 5 agosto e il 6 agosto a Catania @ Villa Bellini, il 9 agosto Gallipoli (LE) @ Parco Gondar. Ultima tappa in programma dei suoi live è prevista il 14 agosto a Olbia (OT) @ Red Valley Festival.

A seguire tutte le informazioni sulla scaletta del concerto e sui biglietti ancora disponibili.

Sfera Ebbasta, Baia Domizia, 11 agosto 2023, la scaletta del concerto

Ecco la scaletta del concerto di Sfera Ebbasta in concerto a Baia Domizia (Caserta) con l’ordine di esecuzione dei brani.

Orange

Abracadabra

macarena

TiKTok rmx

$ € freestyle

Cupido

M’manc

X caso

Bang bang

Notti

Tesla

Sciroppo

Visiera a becco

Gelosa

Tran Tran

Mademoiselle

Ricchi per sempre

Rockstar

Bottiglie prive

Cookies N’Cream

Tu mi hai capito

Solite pare

S!R!

Piove

Alleluia

Stamm fort

Ciny

xdxr

Happy Birthday

Mamma mia

Baby

Pablo

Nuovo range

Mi fai impazzire

Italiano

Hace calor

Sfera Ebbasta, Baia Domizia, 11 agosto 2023, biglietti del concerto

Sono ancora disponibili biglietti per la data di Sfera Ebbasta a Baia Domizia, venerdì 11 agosto. Il prezzo parte da 46 euro (posto unico) fino a 69 euro per la zona PIT. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.