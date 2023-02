Disponibile da oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali “Gelosa” il primo singolo ufficiale di Finesse, talentuoso producer italiano nominato ai Grammy, divenuto in poco tempo un importante riferimento nella scena urban globale, che debutta con un brano al fianco di tre grandi nomi del rap italiano: Shiva, Sfera Ebbasta e Guè.

Gelosa, Ascolta la canzone, leggi il significato

“Gelosa” è caratterizzato da un flow trap coinvolgente, che farà muovere la testa sin dalle prime note. Metriche semplici, ma dirette, viaggiano su un tappetto di chitarre elettriche e raccontano di una storia d’amore in cui a far da protagonisti sono gelosia e litigi. Chi canta sembra essere diviso a metà nella propria anima: non vuole perdere la persona amata e farebbe di tutto per incatenarle il cuore, ma è anche consapevole dei propri errori e di quanto questi la facciano soffrire. Nel pezzo emerge quindi una richiesta di rimanere, andando oltre la gelosia e le difficoltà.

Finesse, Shiva, Sfera Ebbasta e Guè, Gelosa, Testo canzone

(Shiva)

Stasera non dirmi di no (na na na na)

Stai con me dopo lo show (na na na na)

Voglio che posi l’iphone (na na na na)

Non ci parliamo da un po’ (na na na na)

Stasera possiamo bere e andare da me

Dopo spegnere la luce e guardare la tv

Non fare quella gelosa (na na na na)

So che vuoi dire qualcosa lo stai facendo apposta

Vorrei poter ridarti tutte le lacrime,

penso che il diavolo abbia messo gli occhi su di me

non so come resistere al tuo sguardo in questi giorni

non ho tempo per seguire tutti questi sogni

la mia anima è a metà (na na na na)

la coperta è ancora vuota, la riempo con il fumo e con le bevande viola (na na na na)

mentre tu ti fai le storie ho paura che non senti i tuoi rimorsi nella notte,

vorrei incatenarti il cuore, non lasciarlo più partire

dormo, con la glock sotto al cuscino, da quando non sei vicino

(Sfera Ebbasta)

Ti compro qualsiasi cosa (na na na na)

No non chiedo quanto costa (na na na na)

Chiamate senza risposta (na na na na)

Sai che non lo faccio apposta (na na na na)

E tu che fai la gelosa, dici che non me ne importa

Ho il tuo sapore in bocca, non dirmi che è l’ultima volta

(GUE’)

Bebe non sbirciare dentro i miei DM, puoi fare la gelosa ma col tuo boyfriend

Sai che dove vado schiaccio, sì come in space jam

E non metto niente meno che Isabelle o Vivienne

G.U.E’.

È da tempo che mi chiedi (ah ah), una canzone che parla di te

La scrivo sta notte dall’ultimo piano sorvolando tutta la city

dopo solo 3 bicchieri ti ho baciata poi s’è fatta l’alba eravamo solo fatti, mica fatti l’uno per l’altro

lo vedo da come parli che qualcosa non va, vola via con me a Parigi o Londra

seguo il cielo e gelosia stop a questa gelosia (na na na na)

(Sfera Ebbasta)

Ti compro qualsiasi cosa (na na na na)

No non chiedo quanto costa (na na na na)

Chiamate senza risposta (na na na na)

Sai che non lo faccio apposta (na na na na)

E tu che fai la gelosa, dici che non me ne importa

Ho il tuo sapore in bocca, non dirmi che è l’ultima volta

Eh! Eh! Eh! Eh! (na na na na) Eh! Eh! Eh! Eh! (na na na na)

Eh! Eh! Eh! Eh! (na na na na) Eh! Eh! Eh! Eh! (na na na na)

Chi è Finesse, il produttore del brano “Gelosia”

Finesse, nome d’arte di Amritvir Singh, è un produttore italiano di origini indiane classe ‘99 che è riuscito a conquistare l’approvazione di artisti del calibro di Nicky Minaj, Polo G, Bad Bunny, Rauw Alejandro, insieme agli italiani Ghali, Sfera Ebbasta, Shiva, Mambolosoco, tra gli altri. La sua carriera musicale inizia nel 2020, quando decide di volare in America con l’obbiettivo di perfezionarsi e approfondire le sue conoscenze in ambito musicale. Rimane negli Stati Uniti 4 mesi, bloccato dall’emergenza Covid, ma è proprio in quel momento che la sua vita prende una svolta decisiva.