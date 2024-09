Fentanyl è una canzone di Lazza con il featuring di Sfera Ebbasta tratta dall’album “Locura“, disponibile dal 20 settembre 2024. Il brano vede alla produzione Drillionaire & Foreign Teck. Qui sotto potete ascoltare il pezzo, leggere testo e significato.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VISUAL VIDEO DI “FENTANYL” DI LAZZA E SFERA EBBASTA.

Il testo di Fentanyl

Ecco il testo di Fentanyl di Lazza e Sfera Ebbasta:

Everything Foreign, haha

Diego Aspettami

Ho ancora da fare un milione di scale

Mi sembra un film

Dai, resta qui

Ma spiegami cos’hai da gridare

O mi mandi più a male del fentanyl

Dell’ecstasy Se sento nominare il karma, perdo la calma

So piangere soltanto quando nessuno guarda

Torno che è notte tarda insieme a due badman

Sveglio, che fuori tanto si farà l’alba

Metto sempre una scarpa nuova di pacca

Per fare slalom tra ‘sti Saiyan, coda di paglia

Avere mai un euro in tasca, sì, mi costava

Mi corrono dietro, guarda, stai qui con Zzala

Avevo un sogno nel cassetto e ti stava stretto

Ma spezza questo silenzio, mi scava il petto

Fanno polvere con il tempo, CD e cassette

Non dirmi che non ho cuore, C17

Battaglie perse Faccio a pugni col sonno la notte

Ho imparato che si muore solo

Ogni giorno rincorro la sorte

Due Audemars, ma non so che ore sono Tu aspettami

Ho ancora da fare un milione di scale

Mi sembra un film

Dai, resta qui

Ma spiegami cos’hai da gridare

O mi mandi più a male del fentanyl

Dell’ecstasy Baby, ti prego, aspettami

Perché sono in giro ad evitare proiettili

Tutte quelle cose che mi dici promettile

Ho il sangue caldo, mica striscio in mezzo a sti rettili

Ho il tuo rimmel sulla t-shirt, piangi in Victoria’s Secret

Parli di me con le amiche, chissà che cosa dirai

Sai che non vengo dal centro, sono cresciuto in cortile

Qua l’amore non ha prezzo, non te lo vendono a crai, ahi Ho venduto un milione di copie

Potrei averne ogni giorno una nuova

Tu hai sbagliato un milione di volte

Lasciandomi un nodo alla gola Aspettami

Ho ancora da fare un milione di scale

Mi sembra un film

Dai, resta qui

Ma spiegami cos’hai da gridare

O mi mandi più a male del fentanyl

Dell’ecstasy

Il significato della canzone Fentanyl

“Fentanyl” è un brano intenso e personale che affronta temi di dolore emotivo, dipendenza e difficoltà nelle relazioni. Attraverso il testo, emerge un senso di vulnerabilità e lotta interiore, sia sul piano personale che sociale.

Chi canta sembra vivere un’esperienza di alienazione e stress, riflettendo su come affronta la vita mentre è circondato da difficoltà e tentazioni. Il fentanyl, potente oppiaceo che causa dipendenza e morte, diventa una metafora del dolore estremo e insopportabile che l’artista sta vivendo. Il verso “O mi mandi più a male del fentanyl, dell’ecstasy” sottolinea quanto le emozioni siano difficili da gestire, quasi più dannose delle sostanze stesse.

Il tema della solitudine emerge fortemente in versi come “Faccio a pugni col sonno la notte / Ho imparato che si muore solo“, dove la lotta con se stesso sembra inesorabile e senza fine. Anche la ricerca della fortuna e del successo non sembra portare alla pace interiore, come si evince da “Ogni giorno rincorro la sorte / Due Audemars, ma non so che ore sono”. Nonostante il successo materiale, c’è un vuoto che non riesce a colmare.

La richiesta di “aspettami” appare più volte, rappresentando un desiderio di riconnessione e di stabilità emotiva, mentre il protagonista si perde nelle difficoltà della vita.

Alla fine, la canzone si interroga sul valore delle relazioni e delle scelte fatte, portando un senso di riflessione dolorosa su come le decisioni sbagliate portino sofferenza, come espresso nella parte finale: “Tu hai sbagliato un milione di volte / Lasciandomi un nodo alla gola”.

La canzone usa il linguaggio crudo e viscerale per esplorare l’impatto devastante di emozioni forti, rappresentate con il paragone agli effetti delle droghe pesanti come fentanyl ed ecstasy.