Se Madonna ha esplicitamente rivelato di aver votato Joe Biden, John Lydon dei Sex Pistols, in una recente intervista al The Observer, ha confessato di voler esprimere la sua preferenza per Donald Trump. Il perché? Non crede che Biden possa avere quello che serve per essere al comando della Nazione.

“Sarei stupido a non votare Trump. È l’unica scelta sensata ora che Biden è in gara- non è in grado di essere l’uomo alla guida”

Lydon – che ha il suo berretto MAGA a sostegno del motto di Trump ‘Make America Great Again’ – ha già votato per i democratici Barack Obama e Hillary Clinton, ma ha spiegato che voterà per Trump a causa dell’economia e del fatto che è empatico col Presidente nell’essere definito razzista.

“Sono stato accusato della stessa cosa, quindi sono dalla parte di chiunque venga definito così”.



Lydon, che specifica e sottolinea di essere antirazzista, ha ammesso di aver trovato “orribile” la morte dell’uomo di colore disarmato George Floyd, ucciso da un ufficiale di polizia bianco a Minneapolis a maggio.

“Non c’è nessuno che conosco da qualsiasi parte che non direbbe che non sia stata una cosa orribile. Non significa che tutta la polizia sia cattiva o che tutti i bianchi siano razzisti. Perché tutte le vite contano”



Sempre Lydon ha espresso la sua opinione sulla famiglia reale britannica e ha ammesso di essere dispiaciuto per loro perché sono intrappolati all’interno di “gabbie d’oro”.

Il mio sentimento per la famiglia reale è di dolore. Ho sempre pensato che fossero dei poveri uccellini intrappolati in gabbie, gabbie dorate, ma sono ancora sepolti “.

Alla domanda sulla Duchessa di Sussex – che era conosciuta come Meghan Markle prima di lasciare la sua carriera di attrice per diventare un membro della famiglia reale dopo aver sposato Harry nel maggio 2018 – ha risposto: