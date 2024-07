La possibile scaletta di Travis Scott in concerto a Milano, 23 luglio 2024

Appuntamento con Travis Scott in concerto a Milano, martedì 23 luglio 2024, all’Ippodromo Snai La Maura. Il suo ultimo disco, Utopia, è uscito quasi un anno fa, il 28 luglio 2023, a distanza di 5 anni dal precedente “Astroworld”. L’album ha debuttato alla #1 della Top Album Debut Global Chart, totalizzando su Spotify in sole 24 ore oltre 128 milioni di stream e diventando così il miglior esordio dell’artista ed il quinto miglior debutto di sempre nella storia della piattaforma. Il brano “HYAENA” ha debuttato alla #1 della classifica globale, e insieme a essa altri 8 brani del disco (“MELTDOWN”, “FE!N”, “THANK GOD”, “MODERN JAM”, “MY EYES”, “DELRESTO (ECHOES)”, “SIRENS” e “GOD’S COUNTRY”) sono direttamente entrati nella Top10 della classifica globale. Tutti i brani del disco sono entrati nella Top30 della classifica globale! Su Apple Music, invece, “UTOPIA” ha raggiunto la #1 in 120 Paesi.

L’artista pluripremiato, certificato diamante e nominato 8 volte ai Grammy Awards, designer, icona di stile, attore, produttore e fondatore dell’etichetta discografica Cactus Jack, ha cambiato il corso dell’hip-hop con una serie di album innovativi e mosse che hanno suscitato discussioni. Travis ha lanciato la Cactus Jack Foundation come ente senza scopo di lucro 501(c)3, con la mission di sostenere i giovani di Houston attraverso iniziative benefiche come donazioni di giocattoli, programmi di borse di studio per studenti universitari delle HBCU e finanziamenti per l’istruzione e progetti creativi.

La scaletta di Travis Scott, concerto 23 luglio 2024

HYAENA

THANK GOD

MODERN JAM

Aye (Lil Uzi Vert cover)

sdp interlude (Performed with a few fans)

BACKR00MS (Playboi Carti cover)

Type Shit (Future & Metro Boomin cover)

Nightcrawler

SIRENS

Upper Echelon

Praise God (Ye cover)

GOD’S COUNTRY

MY EYES

BUTTERFLY EFFECT

HIGHEST IN THE ROOM

Mamacita

CIRCUS MAXIMUS

DELRESTO (ECHOES)

I KNOW ?

90210

MELTDOWN

TOPIA TWINS

NO BYSTANDERS

FE!N

SICKO MODE

Antidote

goosebumps

TELEKINESIS

Il concerto inizierà alle 21 e non sono più disponibili biglietti. Il live è sold out.