Durante gli ultimi due speciali del sabato di Amici 20 riguardante il 2020, Raffaele Renda, cantante calabrese di 20 anni seguito da Arisa, ha presentato un secondo inedito (il primo fu Il sole alle finestre), dal titolo Senza Love.

Disponibile dal 21 dicembre 2020 sulle varie piattaforme digitali, il nuovo inedito di Raffaele è una canzone scritta da lui, con la collaborazione di Laura Di Lenola e Manuel Finotti, e prodotta da Gorbaciof.

Nelle dichiarazioni ufficiali, Raffaele ha svelato che Senza Love è frutto di un incubo che l’ha accompagnato per un po’ di notti e che parla di una delle sue paure più grandi (“In particolare, quella di rimanere solo ma soprattutto di rimanere senza l’amore delle persone più importanti per me”).

Cliccando qui, è disponibile l’audio della canzone. Di seguito, trovate il testo.

Raffaele Renda – Senza Love: il testo

Chiudo gli occhi ormai

ogni notte sai

faccio lo stesso sogno

sono inchiodato al letto

urlo, urlo e non ci riesco

provo a correre

ma non so dove

mi muovo lentamente

le gambe sono ferme

tutto crolla, resto inerme

sono solo stanotte

dal freddo le ossa rotte

vi prego, svegliatemi adesso

che da solo, non ci riesco.

E cado negli abissi

di un maledetto sogno

porto giù con me

ogni mio rimorso

sono senza love

lo lo lo lo love

e sai che mi confondo

quando non ho addosso

quelle braccia

che mi davano conforto

resto senza love

lo lo lo lo love.

Ma rimango qui

senza arrendermi

ho paura di annegare

in questo mare

che dagli occhi scende

e non so fermare

mi sveglio e sono tutto fradicio

‘sto letto è un’isola nell’Antartico

vi prego svegliatemi adesso

che da solo non ci riesco.

E cado negli abissi

di un maledetto sogno

porto giù con me

ogni mio rimorso

sono senza love

lo lo lo lo love

e sai che mi confondo

quando non ho addosso

quelle braccia

che mi davano conforto

resto senza love

lo lo lo lo love.

Ma provo a risalire a risalire

e non riesco

io non riesco

ma provo a risalire a risalire

e non riesco

io non riesco.

Ma provo a risalire a risalire

e non riesco

io non riesco

ma provo a risalire a risalire

ora ne esco

e rimango senza love.

E cado negli abissi

di un maledetto sogno

porto giù con me

ogni mio rimorso

resto senza love

lo lo lo lo love.

Ma provo a risalire

a risalire e non riesco

non vedo quelle braccia

che mi davano conforto

e resto solo

e resto solo

e resto senza

lo lo lo love.