Raffaele Renda è un cantante che ha ottenuto il banco nella scuola di Amici 2020 durante la puntata in onda sabato 14 novembre.

Ecco le parole di Maria De Filippi:

“20 anni, vive con la sua famiglia in Calabria. Dice “Per me il canto è vera e propria necessità ma ho dovuto convincere tutte le persone che mi stanno attorno, soprattutto mio padre che la musica è davvero quello che voglio fare nella vita. Dichiara di non essere legato alle cose materiali, su Amici dice di entrare perché penso di meritarmelo”