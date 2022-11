Senza di te è il nuovo singolo di Fabrizio Moro, in uscita venerdì 18 novembre 2022 in radio e su tutte le piattaforme digitali con “Senza di te”. Il brano anticipa un nuovo album in uscita a primavera 2023.

“Senza di te”, scritto da Fabrizio Moro, è e prodotto e arrangiato da Giordano Colombo, dallo stesso Fabrizio Moro e Roberto Cardelli. A seguire le prime anticipazioni sulla canzone.

Fabrizio Moro, Senza di te, Significato canzone

Il risultato è un pezzo trascinante, romantico ma non stucchevole, poetico ma non snob, urbano ma non metropolitano. “Senza di te” è un brano d’amore coinvolgente e capace di evocare ricordi, richiamando uno stile contemporaneo e un’eleganza d’altri tempi, restituendo un colore pop alla canzone d’autore.

Fabrizio Moro, i live a Milano e Roma (dicembre 2022)

Oltre al brano inedito disponibile fra poco giorni, sono stati annunciati anche due importanti live. Sarà, infatti, protagonista di due attesi importanti appuntamenti: il 18 dicembre sarà in concerto al Mediolanum Forum di ASSAGO (Milano) e il 21 dicembre al Palazzo dello Sport di ROMA. Ad accompagnare sul palco Fabrizio Moro una band d’eccezione composta da: Claudio Junior Bielli al piano, Danilo Molinari, Roberto Maccaroni e Davide Gobello alle chitarre, Luca Amendola al basso e Alessandro Inolti alla batteria.

L’ultimo progetto discografico del cantautore risale al 2019 e si intitola “Figli di nessuno”. Tre i brani estratti, “Ho bisogno di credere”, “Figli di nessuno (amianto)” e “Per me”. In Italia è arrivato al secondo gradino della chart Fimi sugli album più venduti nel nostro Paese.

Nel 2022 è uscito l’Ep “La mia voce” anticipato dal brano “Sei tu” (scritto insieme a Roberto Cardelli), presentato al Festival di Sanremo e arrivato al 12esimo posto della classifica finale. Successivamente sono usciti anche i brani “Oggi” e “La mia voce”. Il primo Ep, invece, uscì nel 2009, Barabba.