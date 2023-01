Cricca ha rilasciato il nuovo inedito, Se mi guardi così, e lo ha cantato durante la puntata di domenica 15 gennaio ad Amici 2023. Il cantante è tornato nel talent show dopo la sua eliminazione avvenuta una settimana prima. Qui sotto potete ascoltare il brano, leggere testo e significato del pezzo.

Se mi guardi così, Ascolta la canzone e leggi il significato

A seguire potete ascoltare, in streaming, Se mi guardi così di Cricca. Cliccando qui potete vedere il video dell’esibizione.

Nel brano, Cricca parla delle forti emozioni che prova nei confronti di una ragazza per la quale è letteralmente perso.

Cricca, Se mi guardi così, Testo canzone

Ricordi le notti passate a parlare di niente

Ti ricordi?

Le stelle su in alto e la punta del naso ghiacciata

Solo noi

Sappiamo che vivere sarà comunque per sempre

Navigare

La barca che un mare in tempesta trasporterà

Non lo sai

Che io sono perso di te

Lo sai mi sono perso

Se tu mi guardi così

Non so più come fare

Vorrei spaccare il mondo senza farci male

Ma tu mi guardi così

E tutto va a putt@ne

E tutto va a putt@ne

Se mi guardi così

Così mi fai volare

E l’ho buttato in mare pure il cellulare

Ma tu mi guardi così

E tutto va a putt@ne

E tutto va a putt@ne

Ricordi che è bello che è stato il tuo primo bacio,

ti ricordi?

Dicevi che non volevi star male mai più, se si può

Guardavi la televisione o chissà a cosa pensavi

Mi ha sempre stupito il tuo modo, di essere te…

Lo sai mi sono perso per te

Io mi sono perso

Se tu mi guardi così

Non so più come fare

Vorrei spaccare il mondo senza farci male

Ma tu mi guardi così

E tutto va a putt@ne

E tutto va a putt@ne

Se mi guardi così

Così mi fai volare

E l’ho buttato in mare pure il cellulare

Ma tu mi guardi così

E tutto va a putt@ne

E tutto va a putt@ne

E rimane nella testa solo un po’ di nostalgia

È finita un’altra festa sono andati tutti via

Tutti tranne noi

Se tu mi guardi così

Non so più come fare

Vorrei spaccare il mondo senza farci male

Ma tu mi guardi così

E tutto va a putt@ne

E tutto va a putt@ne