Scarabocchi è il titolo dell’inedito di Niveo, cantante di Amici 2022 scelto da Lorella Cuccarini per la sua squadra. Da mezzanotte di martedì 15 novembre, è stato reso disponibile il brano in streaming e in download digitale. Qui sotto potete ascoltare la canzone e leggere il testo.

Scarabocchi, Ascolta la canzone, significato

Qui sotto potete ascoltare in streaming “Scarabocchi”, inedito presentato ad Amici 2022 da Niveo:

Il brano è una canzone d’amore dedicata a chi se ne è andata, alla ragazza che lo ha lasciato solo e che lo porta a cercarla, in ogni momento della giornata. Si addormenta senza di lei, cerca la sua mano mentre dorme e il pensiero è costante (“Ti penso all’incirca ogni giorno”).

Niveo, Scarabocchi, Testo canzone

Mi hanno detto che non mi vuoi vedere

e che forse non mi vuoi neanche più bene

sai, non ti ho detto mai, quello che pensavo

forse avevo paura di essere quello sbagliato

guardami negli occhi e dimmi ancora che ti

perdi

fai disegni mentre sogni poi li scarabocchi

dormi con la mia maglietta e non mi scordi

fai l’amore con i miei ricordi e falli a pezzi

e non mi hai detto che canzone siamo

e non mi hai detto che problema c’è

se mentre dormo cerco la tua mano

e mi addormento senza di te, senza di te

il mio cuore è di plastica

e il tuo corpo è un’isola inquinata

ti penso all’incirca ogni giorno

ma un po’ di più da quando te ne sei andata

ti ho lasciato pure un plettro della mia chitarra

e pensa alle canzoni che ti scrivo, questa è un’altra

tu che fai del male ma non esci dalla testa

e mi chiedo se mi inviterai alla tua festa

e non mi hai detto che canzone siamo

e non mi hai detto che problema c’è

se mentre dormo cerco la tua mano

e mi addormento senza di te, senza di te

non fare tipo sigaretta

che piano piano si spegne

che non posso tenerti stretta

che vola via la cenere

immaginami li con te

tra le risate di tua madre

te che mi guardi un po’ male

e le cazzate di tuo padre

e non mi hai detto che canzone siamo

e non mi hai detto che problema c’è

se mentre dormo cerco la tua mano

e mi addormento senza di te, senza di te