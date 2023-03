Seconda data di Eros Ramazzotti in concerto a Milano, al Forum di Assago, stasera, 15 marzo 2023. Il cantante è impegnato con il “Battiti Infinito World Tour” e sono previste 4 tappe nel capoluogo lombardo. Ecco, a seguire, i prossimo appuntamenti live:

17 marzo 2023 – Milano (Mediolanum Forum)

18 marzo 2023 – Milano (Mediolanum Forum)

25 marzo 2023 – Torino (PalaAlpitour)

4 aprile 2023 – Firenze (Mandela Forum)

6 aprile 2023 – Roma (Palazzo Dello Sport)

7 aprile 2023 – Roma (Palazzo Dello Sport)

11 aprile 2023 – Eboli (Palasele)

28 aprile 2023 – Jesolo (PalaInvent)

Durante il concerto, saranno presenti gli ultimi brani estratti dall’album “Battito infinito” e i più grandi successi della sua carriera. A seguire potete leggere la scaletta del concerto con l’ordine di esecuzione dei brani e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

Eros Ramazzotti a Milano, biglietti, 15 marzo 2023

Sono ancora disponibili diverse tipologie di biglietti per il concerto di Eros Ramazzotti a Milano. Si parte dai 50 euro per il Parterre in piedi, passando poi per i 65 euro del I anello numerato Categoria 3 fino ai 90 euro della Tribuna Gold Numerata e Tribuna A numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Eros Ramazzotti a Milano, la scaletta del concerto, 15 marzo 2023

Si parte da ‘Battito infinito’ per concludere con la celebre ‘Più bella cosa’. Questa la scaletta del concerto di Eros Ramazzotti questa sera, al Forum di Assagio, a Milano. L’inizio del live è previsto per le 21.

Battito infinito

Gli ultimi romantici

Sono

Dove c’è musica

Quanto amore sei

Un’emozione per sempre

Stella gemella

Se bastasse una canzone

Ritornare a ballare

I Belong to You (Il ritmo della passione)

Solo con te

L’uragano Meri

Terra promessa

Una storia importante

Adesso tu

Un’altra te

Fuoco nel fuoco

Cose della vita

Un attimo di pace

Ti sposerò perché

Più bella cosa