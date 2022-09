Battito Infinito di Eros Ramazzotti è disponibile da oggi

A quattro anni di distanza da Vita ce n’è, Eros Ramazzotti è tornato col suo quindicesimo album di inediti e un tour mondiale che lo porterà dagli Stati Uniti alla Lituania – e tante tappe italiane – per tutto il 2023. Battito Infinito, anticipato dal singolo “Ama”, è disponibile da oggi in CD e Vinile. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Battito Infinito, la tracklist del nuovo disco dei Eros Ramazzotti

La tracklist del nuovo lavoro di Eros è già stata ufficializzata. 12 i brani inclusi, a cominciare dal singolo già rilasciato e il brano che dà il nome al disco:

Battito infinito Ama Madonna de Guadalupe Ritornare a ballare Figli della terra Eccezionali Sono Gli ultimi romantici Magia Nessuno a parte noi Ti dedico Ogni volta che respiro

Battito Infinito, le versioni in vendita

Il nuovo disco è disponibile da oggi in versione CD e in vinile, entrambe con consegna gratuita e veloce inclusa in tutta Italia.

Ascolta in streaming il nuovo disco di Eros Ramazzotti

Se volete avere un’anticipazione prima di acquistare il nuovo album di Ramazzotti, eccovi accontentati: