Sanremo 2024, Amadeus ha annunciato i nomi dei 27 cantanti Big in gara. Ma chi sono quelli che non sono stati selezionati? Le reazioni

Sono 27 i nomi dei cantanti Big annunciati da Amadeus per il Festival di Sanremo 2024. Qui sotto vi riportiamo l’elenco dei nomi, a seguire -in un articolo in continuo aggiornamento- i nomi degli artisti esclusi -ahimè- dalla prossima edizione della kermesse musicale.

1 – Fiorella Mannoia

2 – Geolier

3 – Dargen D’Amico

4 – Emma

5 – Fred De Palma

6 – Angelina Mango

7 – La Sad

8 – Diodato

9 – Il Tre

10 – Renga e Nek

11 – Sangiovanni

12 – Alfa

13 – Il Volo

14 – Alessandra Amoroso

15 – Gazzelle

16 – Negramaro

17 – Irama

18 – Rose Villain

19 – Mahmood

20 – Loredana Bertè

21 – The Kolors

22- Big Mama

23 – Ghali

24 – Annalisa

25 – Mr Rain

26 – Maninni

27 – Ricchi e Poveri

Sanremo 2024, chi sono i cantanti esclusi

Vi riportiamo i nomi di coloro che non sono stati ammessi e selezionati da Amadeus per Sanremo 2024. Niente da fare per i Jalisse che, per la 27esima volta, non parteciperanno al Festival dopo la loro vittoria storica con “Fiumi di parole”. Il duo, dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi come concorrenti, avevano confermato di aver proposto un brano per il prossimo Sanremo. Ma anche quest’anno, non ci saranno.

Anche Arisa, purtroppo, non è tra i Big scelti da Amadeus per Sanremo 2024. La cantante, poco prima della diretta del Tg1, aveva condiviso un breve video (poi cancellato) mentre dava il Buongiorno ai suoi followers, incrociando scaramanticamente le dita.

Ma anche lei non tornerà sul palco del Teatro Ariston.

Tra gli esclusi anche Al Bano che aveva più volte, manifestato la sua intenzione di tornare in gara dopo essere stato super ospite nel 2023.

Vi aggiorneremo sugli altri nomi (e reazioni) dei cantanti esclusi da Sanremo 2024.

(in aggiornamento)