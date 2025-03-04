Testo e significato di “Capolavoro” dei Bnkr44, un inno alla libertà e all’imprevedibilità. Guarda il video della canzone

I bnkr44 hanno pubblicato il nuovo brano “Capolavoro” e annunciano il loro quarto album in studio, “Tocca il Cielo”, in uscita il 4 aprile e disponibile ora per il pre-order in formato fisico e digitale.

“CAPOLAVORO” arriva accompagnato da un videoclip ufficiale, girato in Corea del Sud, quando il gruppo si è esibito allo “Zandari Festa” di Seoul.

La canzone è scritta dai bnkr44 ed è co-prodotta da Colombre e Erin e JXN.

I bnkr44 hanno annunciato anche che il loro nuovo album uscirà il 4 aprile:

“Si chiama ‘Tocca il Cielo’ perché è un’azione metaforica di chi aspira a salire sempre più in alto, a conquistare gli obiettivi che tutti noi ci siamo dati durante il nostro percorso. Il 2024 è stato un grande anno per noi, in cui abbiamo avuto successi e conquiste, ma siamo determinati a fare sempre meglio e raggiungere sempre nuove vette. Per noi stessi e per i nostri fan. Dall’altro lato volevamo anche raccontare l’illusione del raggiungere il punto più alto, spesso quando ci si arriva, ci si accorge che non è tutto oro quel che luccica.” – racconta la band. “è stato un lungo viaggio, abbiamo scritto tanto, anche troppo. Non è stato facile in questi due anni scegliere quali canzoni inserire nel progetto. Ci siamo amati, ci siamo divertiti, abbiamo litigato e ci siamo odiati, ma non siamo mai stati così uniti. Abbiamo esplorato e creato a casa, a Milano, in Corea, in Francia e al mare, prima di tornare nella nostra Villanova. Siamo contenti di condividere questo nuovo viaggio con tutti, non toccheremo il cielo solo per poterlo dire.”

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “CAPOLAVORO” DEI BNKR44.

Il testo di Capolavoro dei bnkr44

Leggi il testo di “Capolavoro” dei bnkr44.

Sarebbe un capolavoro

Uscire coi vestiti usati e l’orologio d’oro

Saltare fuori da un aereo per sentire il vuoto

Staccare tutto se mi annoio, come fosse un gioco

E ci vediamo dopo

Sarebbe un capolavoro Svegliarmi la mattina, trovarti in cucina

Che sei appena tornata da una rapina (Bambina)

Non guardare il tempo, non pensare al prezzo

Non fare i TikTok per fare andare un pezzo Sarebbe un capolavoro

Fallire come lavoro

E avere libero il sabato, sabato, sabato

Per dirtelo subito, subito, subito che

Non voglio stare da solo

Potrei impazzire di nuovo

Stanco di voltare pagine e pagine e pagine

Rimanere qui, fermarmi il tempo di un film

Sarebbe un capolavoro

Sarebbe un capolavoro (Sarebbe un capolavoro) Dormire in una supercar con te

E con tutti i tuoi segreti

Viaggiare il mondo su una barca, ma magari Non sono figlio di un re, ho solo un bel nome d’arte

Volevo la-laurearmi e invece ho fatto il cantante

E te lo immagini se ci incontrassimo al Forum

O al peggio rave in città Sarebbe un capolavoro

Non odiarmi almeno almeno per un’ora

Regalarmi due minuti di gloria

Per dire: “Ho fatto la storia, lo so” Sarebbe un capolavoro

Fallire come lavoro

E avere libero il sabato, sabato, sabato

Per dirtelo subito, subito, subito che

Non voglio stare da solo

Potrei impazzire di nuovo

Stanco di voltare pagine e pagine e pagine

Rimanere qui, fermarmi il tempo di un film

Sarebbe un capolavoro

Sarebbe un capolavoro Sarebbe un capolavoro

Parlare solo di oggi e non parlare di soldi

Andare a viver da solo

In una villa a Bordeaux

O in tenda su al Polo Nord Sarebbe un capolavoro

Fallire come lavoro

E avere libero il sabato, sabato, sabato

Per dirtelo subito, subito, subito che

Non voglio stare da solo

Potrei impazzire di nuovo

Stanco di voltare pagine e pagine e pagine

Rimanere qui, fermarmi il tempo di un film

Sarebbe un capolavoro

Sarebbe un capolavoro (Sarebbe un capolavoro)

Il significato della canzone Capolavoro dei bnkr44

“Capolavoro” è il primo brano estratto dal nuovo progetto del gruppo di Empoli ed è un inno giovanile che riflette sul futuro e sul significato di realizzare qualcosa di grande. La canzone esplora l’idea che il vero capolavoro non sia il successo in sé, quanto il non restare soli. Con un sound diretto e autentico, il brano parla a chi cerca connessione in un mondo pieno di aspettative.

Il testo è un inno alla libertà e all’imprevedibilità: “Uscire coi vestiti usati e l’orologio d’oro / Saltare fuori da un aereo per sentire il vuoto” suggerisce un contrasto tra il lusso e il noncurante, il brivido dell’adrenalina e il rifiuto della monotonia. L’idea di staccare tutto se mi annoio, come fosse un gioco esprime il desiderio di non restare intrappolati in routine soffocanti.

La canzone unisce situazioni surreali e ironiche, come l’immagine della partner che torna da una rapina, con riflessioni più profonde sul tempo e sul valore delle esperienze: “Non guardare il tempo, non pensare al prezzo / Non fare i TikTok per fare andare un pezzo”, quasi a criticare una società ossessionata dai numeri e dalla visibilità.

Sognano una vita fatta di sogni irraggiungibili e successi, ma anche di fallimenti vissuti con leggerezza: “Sarebbe un capolavoro / Fallire come lavoro / E avere libero il sabato”. Il fallimento non è più un’onta, ma una condizione accettata, se significa avere tempo per sé e per chi si ama.

Nel ritornello emerge la paura della solitudine: “Non voglio stare da solo / Potrei impazzire di nuovo”, un bisogno di compagnia che si scontra con il continuo voltare pagina, simbolo di un’instabilità emotiva.

Il brano gioca anche sul contrasto tra le aspirazioni e la realtà: “Non sono figlio di un re, ho solo un bel nome d’arte / Volevo la-laurearmi e invece ho fatto il cantante”, segnalando il destino inaspettato dell’artista, tra sogni di successo e insicurezze.

Infine, la canzone chiude con il desiderio di evadere, che sia in una villa a Bordeaux o in tenda al Polo Nord, e con la speranza che, almeno per un attimo, il tempo possa fermarsi.

In sintesi, “Sarebbe un capolavoro” celebra il sogno di una vita vissuta intensamente, senza rimpianti e senza vincoli, dove persino il fallimento può trasformarsi in un’opera d’arte.