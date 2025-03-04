Capolavoro, bnkr44: testo e significato della canzone (video)
Testo e significato di “Capolavoro” dei Bnkr44, un inno alla libertà e all’imprevedibilità. Guarda il video della canzone
I bnkr44 hanno pubblicato il nuovo brano “Capolavoro” e annunciano il loro quarto album in studio, “Tocca il Cielo”, in uscita il 4 aprile e disponibile ora per il pre-order in formato fisico e digitale.
“CAPOLAVORO” arriva accompagnato da un videoclip ufficiale, girato in Corea del Sud, quando il gruppo si è esibito allo “Zandari Festa” di Seoul.
La canzone è scritta dai bnkr44 ed è co-prodotta da Colombre e Erin e JXN.
I bnkr44 hanno annunciato anche che il loro nuovo album uscirà il 4 aprile:
“Si chiama ‘Tocca il Cielo’ perché è un’azione metaforica di chi aspira a salire sempre più in alto, a conquistare gli obiettivi che tutti noi ci siamo dati durante il nostro percorso. Il 2024 è stato un grande anno per noi, in cui abbiamo avuto successi e conquiste, ma siamo determinati a fare sempre meglio e raggiungere sempre nuove vette. Per noi stessi e per i nostri fan. Dall’altro lato volevamo anche raccontare l’illusione del raggiungere il punto più alto, spesso quando ci si arriva, ci si accorge che non è tutto oro quel che luccica.” – racconta la band. “è stato un lungo viaggio, abbiamo scritto tanto, anche troppo. Non è stato facile in questi due anni scegliere quali canzoni inserire nel progetto. Ci siamo amati, ci siamo divertiti, abbiamo litigato e ci siamo odiati, ma non siamo mai stati così uniti. Abbiamo esplorato e creato a casa, a Milano, in Corea, in Francia e al mare, prima di tornare nella nostra Villanova. Siamo contenti di condividere questo nuovo viaggio con tutti, non toccheremo il cielo solo per poterlo dire.”
CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO UFFICIALE DI “CAPOLAVORO” DEI BNKR44.
Il testo di Capolavoro dei bnkr44
Leggi il testo di “Capolavoro” dei bnkr44.
Sarebbe un capolavoro
Uscire coi vestiti usati e l’orologio d’oro
Saltare fuori da un aereo per sentire il vuoto
Staccare tutto se mi annoio, come fosse un gioco
E ci vediamo dopo
Sarebbe un capolavoro
Svegliarmi la mattina, trovarti in cucina
Che sei appena tornata da una rapina (Bambina)
Non guardare il tempo, non pensare al prezzo
Non fare i TikTok per fare andare un pezzo
Sarebbe un capolavoro
Fallire come lavoro
E avere libero il sabato, sabato, sabato
Per dirtelo subito, subito, subito che
Non voglio stare da solo
Potrei impazzire di nuovo
Stanco di voltare pagine e pagine e pagine
Rimanere qui, fermarmi il tempo di un film
Sarebbe un capolavoro
Sarebbe un capolavoro (Sarebbe un capolavoro)
Dormire in una supercar con te
E con tutti i tuoi segreti
Viaggiare il mondo su una barca, ma magari
Non sono figlio di un re, ho solo un bel nome d’arte
Volevo la-laurearmi e invece ho fatto il cantante
E te lo immagini se ci incontrassimo al Forum
O al peggio rave in città
Sarebbe un capolavoro
Non odiarmi almeno almeno per un’ora
Regalarmi due minuti di gloria
Per dire: “Ho fatto la storia, lo so”
Sarebbe un capolavoro
Fallire come lavoro
E avere libero il sabato, sabato, sabato
Per dirtelo subito, subito, subito che
Non voglio stare da solo
Potrei impazzire di nuovo
Stanco di voltare pagine e pagine e pagine
Rimanere qui, fermarmi il tempo di un film
Sarebbe un capolavoro
Sarebbe un capolavoro
Sarebbe un capolavoro
Parlare solo di oggi e non parlare di soldi
Andare a viver da solo
In una villa a Bordeaux
O in tenda su al Polo Nord
Sarebbe un capolavoro
Fallire come lavoro
E avere libero il sabato, sabato, sabato
Per dirtelo subito, subito, subito che
Non voglio stare da solo
Potrei impazzire di nuovo
Stanco di voltare pagine e pagine e pagine
Rimanere qui, fermarmi il tempo di un film
Sarebbe un capolavoro
Sarebbe un capolavoro (Sarebbe un capolavoro)
Il significato della canzone Capolavoro dei bnkr44
“Capolavoro” è il primo brano estratto dal nuovo progetto del gruppo di Empoli ed è un inno giovanile che riflette sul futuro e sul significato di realizzare qualcosa di grande. La canzone esplora l’idea che il vero capolavoro non sia il successo in sé, quanto il non restare soli. Con un sound diretto e autentico, il brano parla a chi cerca connessione in un mondo pieno di aspettative.
Il testo è un inno alla libertà e all’imprevedibilità: “Uscire coi vestiti usati e l’orologio d’oro / Saltare fuori da un aereo per sentire il vuoto” suggerisce un contrasto tra il lusso e il noncurante, il brivido dell’adrenalina e il rifiuto della monotonia. L’idea di staccare tutto se mi annoio, come fosse un gioco esprime il desiderio di non restare intrappolati in routine soffocanti.
La canzone unisce situazioni surreali e ironiche, come l’immagine della partner che torna da una rapina, con riflessioni più profonde sul tempo e sul valore delle esperienze: “Non guardare il tempo, non pensare al prezzo / Non fare i TikTok per fare andare un pezzo”, quasi a criticare una società ossessionata dai numeri e dalla visibilità.
Sognano una vita fatta di sogni irraggiungibili e successi, ma anche di fallimenti vissuti con leggerezza: “Sarebbe un capolavoro / Fallire come lavoro / E avere libero il sabato”. Il fallimento non è più un’onta, ma una condizione accettata, se significa avere tempo per sé e per chi si ama.
Nel ritornello emerge la paura della solitudine: “Non voglio stare da solo / Potrei impazzire di nuovo”, un bisogno di compagnia che si scontra con il continuo voltare pagina, simbolo di un’instabilità emotiva.
Il brano gioca anche sul contrasto tra le aspirazioni e la realtà: “Non sono figlio di un re, ho solo un bel nome d’arte / Volevo la-laurearmi e invece ho fatto il cantante”, segnalando il destino inaspettato dell’artista, tra sogni di successo e insicurezze.
Infine, la canzone chiude con il desiderio di evadere, che sia in una villa a Bordeaux o in tenda al Polo Nord, e con la speranza che, almeno per un attimo, il tempo possa fermarsi.
In sintesi, “Sarebbe un capolavoro” celebra il sogno di una vita vissuta intensamente, senza rimpianti e senza vincoli, dove persino il fallimento può trasformarsi in un’opera d’arte.