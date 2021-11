Sono stati rivelati i nomi dei 12 finalisti di Sanremo Giovani 2021. Loro, il 15 dicembre in diretta su Rai1, si contenderanno i due posti tra i “Big” del Festival di Sanremo 2022. Quest’anno, infatti, non ci sarà più la categoria delle Nuove Proposte. I due vincitori dei “Giovani”, entreranno di diritto tra i Big, con due brani inediti che presenteranno direttamente sul palco del Teatro Ariston durante il Festival di Sanremo 2022. Si torna, quindi, come all’annata che ha visto trionfare Mahmood con il brano “Soldi”. Quell’anno, il cantante superò la selezione, approdando tra i Campioni e vinse nella serata finale della kermesse musicale.

E oggi, ecco i 12 finalisti di Sanremo Giovani.

Terminato l’ascolto delle 46 canzoni selezionate tra le oltre 700 candidate, la Commissione Artistica del Festival di Sanremo – presieduta dal Direttore Artistico Amadeus con Claudio Fasulo, Gian Marco Mazzi, Massimo Martelli e Leonardo De Amicis – ha selezizonato gli otto finalisti ai quali si aggiungono i quattro provenienti da Area Sanremo.

Ecco i titoli dei brani e la provenienza: Bais, “Che Fine Mi Fai” (Udine); Martina Beltrami, “Parlo di te” (Torino); Esseho, “Arianna” (Roma); Oli?, “Smalto e tinta” (Belluno); Matteo Romano, “Testa e croce” (Cuneo), Samia, “Fammi respirare” (Yemen); Tananai, “Esagerata” (Milano); Yuman, “Mille notti” (Roma).

Martina Beltrami è un’ex concorrente di Amici 19 (qui la video intervista alla cantante).

Questi, invece, i selezionati da Area Sanremo: Destro, “Agosto di piena estate” (Leverano – Le), Littamè, “Cazz0 avete da guardare” (Terrassa Padovana – Pd); Senza_Cri, “A me” (Brindisi); Vittoria, “California” (Villafranca in Lunigiana – Ms).

Inoltre, da Area Sanremo 2021, sono state assegnate 10 borse di studio dal valore di 2500 euro ciascuna, offerte grazie alla sponsorship con KNTNR, startup che si occupa di sostenere nuovi talenti in campo artistico.

Ecco i nomi dei vincitori della borsa di studio: BEART (Riccione – RN), EMANUELE CONTE (Povegliano – TV), CRICCA (Riccione – RN), ETTA (Sparanise – CE), GOBBI & LUCREZIA (Bologna), JOSUE’ (Messina), NAMIDA (Porto Viro – RO), NOE (Terracina – LT), ULISSE SCHIAVO (Padova) e VIRGINIA (Piazzola sul Brenta – PD).