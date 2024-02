l Televoto di Sanremo per la serata finale funziona? L’organizzazione assicura di sì, ma gli utenti non ricevono i messaggi di conferma

Il Televoto per la Serata Finale di Sanremo 2024 funziona? Parrebbe di no, stando ai tanti messaggi apparsi sui social che lamentano la mancata registrazione dei voti espressi sia da SMS, al numero 475.475.1, che da utenza fissa, al 894.001. Una situazione che il direttore Artistico, dal palco dell’Ariston, ha atttribuito all’enorme flusso di voti che sta arrivando e che ha definito senza precedenti.

“Non c’è mai stata una quantità di voti così, mai”

ha detto soddisfatto, e non affatto preoccupato, Amadeus.

Di fatto sono tantissimi a lamentare il fatto che al voto espresso via SMS non segue un messaggio di conferma del voto registrato. Chi ha provato dal fisso, invece, parla di voti rifiutati perché “voto non confacente”. Un caos che rischia di creare problemi nell’attribuzione della vittoria, o quanto meno rischia di alimentare le polemiche sul televoto di questi giorni.

Gli aggiornamenti arrivano dai colleghi in Sala Stampa a Sanremo. Bianca Chiriatti, della Gazzetta del Mezzogiorno, riporta le parole dei responsabili chiamati a ‘rassicurare’ sul corretto andamento delle votazioni:

“Caos televoto: le parole dell’annuncio in sala stampa sono state che la Telecom sta dando priorità all’acquisizione dei voti più che all’invio dei messaggi di conferma. Nessun voto andrà perso, stanno arrivando regolarmente anche se sono tantissimi”

Caso televoto Sanremo 2024, problema risolto?

Nonostante le mancate risposte ai messaggi, TIM afferma che il televoto sta funzionando regolarmente: nonostante il ritardo nelle conferme di voto, questi vengono registrati. Ricordiamo che il costo di ogni sms valido per il voto cosa 0,50 euro Iva inclusa (euro 0,51 Iva inclusa da fisso) e vengono pagati solo i voti validi. Per capire se i voti sono andati a buon fine bisognerà controllare ‘l’estratto conto’ delle utenze?