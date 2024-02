Sanremo 2024: fischi per Geolier vincitore della serata cover

La vittoria di Geolier, risultato primo, nella serata cover del ‘Festival di Sanremo 2024‘, non è stata accolta, con entusiasmo dalla platea dell’Ariston. Dei fischi si sono alzati in tutti i settori del teatro. E’ lo stesso Amadeus a riportare la calma dopo la lettura del verdetto:

Amadeus: “Qualcuno è d’accordo, parte del pubblico non lo è. Questa è la classifica, sala stampa, televoto e radio. Come, spesso, accade c’è disaccordo. In questo caso, i gusti del teatro Ariston non rispecchiano quelli della nostra classifica”.

Il cantautore partenopeo, questa sera, ha proposto un medley intitolato ‘Strade’. Ha cantato ‘Brivido’ con Guè, poi, con Luchè si è esibito su ‘O’ primmo ammore’ (inserito nella colonna sonora di ‘Gomorra’), ed infine, con Gigi D’Alessio ha performato sulle note di ‘Chiagne’, precedentemente inciso con Lazza.

Dopo aver ricevuto il premio dal Presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, l’artista di Secondigliano ha messo in scena, nuovamente, la performance che gli ha permesso di vincere la serata dei duetti.

Geolier vincitore di Sanremo 2024?

E’ da sottolineare che Geolier, nella serata precedente, è risultato il preferito dal giudizio combinato di televoto e giuria delle radio con il brano in gara, ‘Io p’ me, tu p’ te’. E’, di fatto, uno dei candidati al trionfo finale. Il risultato, di stasera, potrebbe traghettarlo verso la vetta più alta della chart.

“È come il suo biglietto da visita di Geolier. Ciò che è, si presenta con ciò che rappresenta. Geolier non è di grandi parole ma di grandi fatti, parla poco ma fa tanto. Ha 23 anni ma ha l’esperienza di un ragazzo ‘rionale’, ed oggi questo rione si trova su tutti le prime pagine dei giornali e in classifica. È un ragazzo che va premiato, al di là della bravura e al di là della canzone. Geolier è bravo a prescindere dalla canzone” ha raccontato D’Alessio a Rtl 102.5

Per la cronaca, stasera, la quinta posizionata è stata guadagnata da Alfa con Roberto Vecchioni in ‘Sogna Ragazzo Sogna’. Sul gradino più alto, invece, si è posizionato Ghali con il medley ‘Italiano Medio’. Terzo posto per Annalisa con La Rappresentante di Lista ed Il Coro Artemisia su ‘Sweet Dreams (Are Made of This)’. Medaglia d’argento per Angelina Mango e la sua ‘La Rondine’ dedicata al papà Pino Mango.