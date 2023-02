Tananai canta Tango nella serata Finale di Sanremo 2023 (qui tutto quello che è avvenuto nella puntata di sabato 11 febbraio) e chiude la sua esibizione chiedendo ad Amadeus la possibilità di fare due ringraziamenti. Il suo arrivo in scena con due rose, una gialla e una blu, da regalare ai conduttori sono un immediato richiamo alla guerra in Ucraina e un segno di sostegno al popolo ucraino.

Il primo Tananai lo rivolge al pubblico: “Vi ringrazioo perché in questo anno mi avete fatto crescere“, dice il cantante che si è presentato in una veste completamente diversa rispetto al ‘cazzeggio’ divertente e virale di Sess0 Occasionale, riuscendo a convincere critica e pubblico sopratutto dopo la pubblicazione del video ufficiale del brano in gara al Festival (che potete vedere qui).

Il secondo, invece, va proprio ai protagonisti del suo video Maksym e Olga Rastieriaiev, con la figlia Liza: una coppia di giovani ucraini di cui viene ripercorsa la vita tra il prima del 24 febbraio 2022 e la guerra, dalla quotidianità alla separazione, visto che lui è partito per il fronte e lei si è trasferita per un po’ in Italia. “Ringrazio Maxim, Olga e Liza perché senza di loro questa canzone non ci sarebbe stata. E spero che presto arrivi lunedì per tutti”, dice il cantante, emozionato e accompagnato da un lungo applauso del pubblico dell’Ariston.

“spero che torni un lunedì per chiunque” alberto tananai tu fai proprio bene al cuore ❤️‍🩹 #Sanremo2023 pic.twitter.com/28iMO0uDap — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 11, 2023

A stretto giro arriva un tweet dell’Ambasciata Ucraina in Italia per ringraziare Tananai per il sostegno.

L’ambasciatore russo, presente oggi in sala stampa per chiarire con l’AD Fuortes i termini della partecipazione del Presidente Zelensky alla Finale di Sanremo, aveva già ringraziato – oltre alla Rai e tutti gli italiani – anche gli artisti che hanno sostenuto la causa ucraina e il pensiero è andato non solo a Tananai ma anche al No War ricamato sul dorso della camicia di Gianluca Grignani. Intanto la causa ucraina è arrivata sul palco dell’Ariston con gli abiti di Chiara Ferragni che ha scelto outfit a tema (come la Donna Guerriera) con i colori della bandiera ucraina.