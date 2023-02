Gianluca Grignani ha interrotto la propria esibizione, con la sua canzone Quando ti manca il fiato, nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2023, al momento in onda su Rai 1.

Il cantautore ha dovuto interrompere la performance a causa di un problema tecnico di cui si è assunto tutte le responsabilità, “scagionando”, quindi, il fonico di palco del Festival di Sanremo:

Dopo aver alzato la mano per interrompere l’esecuzione della canzone, chiedendo scusa al pubblico e all’orchestra, Grignani, nel chiarire ciò che era appena successo, non ha risparmiato una velata battutina a Blanco:

Scusate, scusate, scusate! Sono diventato grande e ho imparato come si fa! Perdonatemi… Colpa mia che ho chiesto di farmi abbassare un po’ troppo la voce prima di salire sul palco all’ottimo fonico di palco. Quindi, la voce non era più presente. A 50 anni, ho imparato a fare queste cose. A 20 anni, non avrei saputo farle! Mi sono spiegato… Errore mio.

L’ammissione dell’errore da parte del cantautore è stata molto apprezzata dal pubblico presente all’Ariston che gli ha dedicato un lungo applauso e anche un coro (“Gianluca! Gianluca!”). Grignani ha gradito anche se non ha nascosto un po’ di imbarazzo:

Troppo gentili, troppo gentili… Un errore non si paga così. Però anche meno!

Qualche istante dopo, Amadeus e Gianni Morandi hanno introdotto l’esibizione di Gianluca Grignani, quindi, per la seconda volta.

Il cantante, a fine esibizione, ha anche lanciato un messaggio contro la guerra, togliendosi la giacca e mostrando la scritta “No War” sul retro della camicia. Dopo l’esibizione, Grignani ha regalato al pubblico il bouquet di fiori che Amadeus dona regolarmente a tutti gli artisti in gara, un po’ come fece con il Telegatto in un famoso Vota la Voce del ’95.

Come scritto in precedenza, nelle parole di Grignani, è apparsa palese la piccola frecciatina rivolta a Blanco che, per un problema tecnico simile, durante la prima serata ha distrutto le rose e i fiori presenti sul palco, beccandosi i fischi del pubblico dell’Ariston inferocito.