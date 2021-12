Emma partecipa a Sanremo 2022 con Ogni volta è così

Emma parteciperà alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Ogni volta è così. Il titolo del brano della cantante (e anche attrice) salentina è stato svelato durante la finale di Sanremo Giovani 2021.

Per Emma Marrone, si tratterà della terza esperienza nella kermesse sanremese.

La prima partecipazione risale al 2011, in coppia con i Modà, con la canzone Arriverà che ottenne la seconda posizione nella classifica finale, dietro il vincitore Roberto Vecchioni. La canzone fu inserita nella Sanremo Edition di A me piace così.

Emma tornò a Sanremo l’anno dopo, nel 2012, vincendo con la canzone Non è l’inferno, contenuta nella ristampa sanremese dell’album Sarò liberà. In quell’edizione del Festival, Emma duettò con Gary Go, durante la serata delle cover, e con Alessandra Amoroso, sempre in Non è l’inferno.

Al Festival di Sanremo 2013, duettò con Annalisa con il brano Per Elisa di Alice, in occasione della serata dedicata alle cover sanremesi.

Nel 2014, pur non avendo vinto Sanremo in quell’anno, la cantante fu scelta come artista rappresentante dell’Italia all’edizione di quell’anno dell’Eurovision Song Contest classificandosi solo alla 21esima posizione con la canzone La mia città.

Per quanto riguarda Sanremo, Emma Marrone può annoverare anche un’esperienza come co-conduttrice, avendo affiancato il conduttore Carlo Conti e le altre due co-conduttrici, Arisa e Rocío Muñoz Morales, nell’edizione del 2015.

Nel 2020, invece, è stata super-ospite della prima serata del Festival, cantando un medley dei suoi successi.

Emma a Sanremo 2022: discografia

Nel corso della sua carriera, Emma Marrone ha pubblicato 6 album di inediti: A me piace così (2010), Sarò libera (2011), Schiena (2013), Adesso (2015), Essere qui (2018) e Fortuna (2019). Da citare anche l’EP Oltre, pubblicato dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi.

Tra le canzoni più note della sua discografie, oltre ai due brani precedentemente citati, troviamo Calore, Sarò libera, Cercavo amore, Amami, L’amore non mi basta, Occhi profondi, Arriverà l’amore e Pezzo di cuore, in duetto con Alessandra Amoroso.