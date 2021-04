Ad un mese dal Festival di Sanremo 2021, ecco le canzoni in classifica. Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato gli album che appaiono nella chart Fimi, sottolineando come non tutti siano usciti nello stesso periodo. Se c’è chi ha scelto di pubblicare il disco in concomitanza con il Festival, altri hanno atteso una settimana o due. A guidare, ad oggi, troviamo i Maneskin e Madame, nei primi gradini della classifica. E con il singoli? Le canzoni del Festival che ancora dominano nella chart? Scopriamole insieme…

Musica leggerissima di Colapesce Di Martino resta al primo posto, conquistando il ruolo di tormentone di questa edizione del Festival. Il brano è trasmesso dalle radio, ascoltato in streaming e in vetta alla Fimi. Ottima anche Madame, al secondo posto con Voce. Conosciuta anche dal grande pubblico, il pezzo continua ad esser amatissimo. Medaglia di bronzo per Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez, altro grande successo della kermesse guidata da Amadeus e Fiorello.

Molto bene anche i Maneskin, vincitori di Sanremo 2021 con la loro “Zitti e buoni”. Anche Irama può essere soddisfatto. Nonostante l’assenza fisica sul palco del Teatro Ariston per la quarantena, “La genesi del tuo colore” è salda al quinto gradino. Seguono i Coma_Cose alla 8 con Fiamme negli occhi. Nona posizione per Dieci di Annalisa. Fasma chiude la top ten con Parlami.

Bene Noemi alla 14 con Glicine mentre alla 17 troviamo Willie Peyote e la sua “Mai dire mai (La locura)”. Dobbiamo scivolare alla 22 per ritrovare, dal Festival, La rappresentante di Lista con “Amare”. Alla 32 Aiello con la sua “Ora” mentre solo alla 40 “Un milione di cose da dirti” di Ermal Meta, terzo classificato al Festival.

Arisa è alla 48 con “Potevi fare di più” mentre Gaia è solo alla 65 con “Cuore amaro”. Chiudono la top 100 Lo Stato Sociale con la loro “Combat pop” (alla 96, in calo dalla 60 della settimana scorsa) e Fulminacci con la sua “Santa Marinella”.

Assenti nella top 100 gli altri artisti che hanno partecipato in gara al Festival di Sanremo 2021.