Sanremo 2021, un mese dopo. Come stanno comportandosi, gli album, a livello di vendite? Era il 2 marzo quando partiva il Festival condotto da Amadeus e Fiorello, con le prime 13 canzoni in gara. Poi le altre nella seconda serata e il trionfo dei Maneskin il sabato sera, nella finalissima. A partire da quella settimana, sono iniziati ad uscire i dischi che hanno accompagnato la partecipazioni dei cantanti in gara. C’è da sottolineare come alcuni siano stati pubblicato in parallelo a Sanremo e di come altri -ad esempio i Maneskin- siano usciti nelle settimane successive. Vediamo, a distanza di un mese, quali album troviamo nella classifica Fimi…

Benissimo Madame e i Maneskin. La cantante di “Voce” resta al secondo posto della chart mentre la band, dopo l’esordio al vertice, si posiziona al terzo gradino. Uscito una settimana fa, Malifesto, l’album di Malika Ayane, debutta in top ten, alla posizione 9, trainato dal brano sanremese “Ti piaci così”.

Alla 11 ecco Annalisa con Nuda10, la riedizione del suo disco. Calano dalla 3 alla 18 Colapesce-DiMartino con I mortali2. Alla 23 ecco ancora i Maneskin con il loro album d’esordio, “Il ballo della vita”. Alla 27 c’è Meridionale di Aiello e alla 37 Fulminacci con Tante care cose.

Calo per Ermal Meta e la sua “Tribù urbana”. Il terzo classificato al Festival con “Un milione di cose da dirti” scivola alla 39 (dalla 24) a tre settimane dalla pubblicazione dell’album.

Alla 52 ecco Francesca Michielin con la riedizione di Feat (Fuori dagli spazi). Crollo per Ghemon dalla 8 alla 64 con “E vissero feriti e contenti”.

La rappresentante di Lista con “My mamma” calano dalla 39 alla 67.

Mareducato, di Gio Evan, precipita dalla 47 alla 83,

Calo anche per Metamorfosi di Noemi, dalla 67 alla 99. Al Festival di Sanremo 2021 aveva presentato il brano inedito, Glicine.

P.s. Tra i singoli, prime tre posizioni tutte sanremesi: Musica leggerissima, Voce e Chiamami per nome.