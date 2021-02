Sanremo 2021, primo caso di positività al Covid-19

A due settimane circa dall’inizio del Festival di Sanremo 2021, è emerso il primo caso di positività al Covid-19. Una notizia che è, fondamentalmente, l’incubo di questa difficile edizione. Nei mesi scorsi i problemi legati alla kermesse partivano proprio da queste incognite, soprattutto legata alla presenza di pubblico al Teatro Ariston. Se Amadeus sperava di poter ingaggiare almeno dei figuranti o possibili coniugi, è arrivato il “Nein” da parte del Cts che ha vietato la presenza di pubblico durante le serate del Festival. Almeno fino al 5 marzo, visto che il Dpcm dura fino a quel giorno. La speranza segreta sarebbe di poter avere almeno parte del pubblico per la finale di sabato 6 marzo…

Ma nell’attesa, i controlli a tappeto non mancano per impedire qualsiasi cluster all’interno dell’evento. Purtroppo, come riportato anche da TvBlog, è uscita l’indiscrezione di una positività per un membro degli Extraliscio. Si parla di Moreno Conficconi, chiamato Morendo il biondo.

In base a quanto emerso, la positività sarebbe stata resa nota dopo un tampone rapido. Cosa succede adesso? Il primo step è stato messo in campo: tutto il gruppo si troverebbe in quarantena in attesa del tampone molecolare che potrebbe confermare o smentire quanto emerso con il rapido. Automaticamente è iniziato anche il tracciamento dei possibili contatti avuti dagli artisti nelle scorse ore.

Sanremo 2021, cosa succede se un cantante è positivo al Covid-19?

Ecco cosa dice il Regolamento del Festival in caso di un cantante positivo al Covid-19:

“Al capitolo Disposizioni Generali e Finali, il paragrafo “Ritiri” viene integrato con un secondo comma e nel nuovo testo vigente complessivamente recita: “Ritiri” – Gli Artisti e le relative Case discografiche, ricevuta la comunicazione della partecipazione alla gara ed effettuata l’iscrizione nei modi previsti dal presente Regolamento, non potranno ritirarsi prima o durante lo svolgimento di SANREMO 2021, salvi i casi di necessità e di forza maggiore.

Rientra tra le predette ipotesi l’obbligo per l’artista di osservare la misura dell’isolamento o della quarantena, prescritta ai sensi dell’articolo 1 del DL 16 maggio 2020 n. 33, come modificato dalla legge di conversione 14 luglio 2020, n. 74, e relativa normativa di attuazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ordinanze del Ministro della salute)”

Riuscirà Moreno, se confermata la positività, a risultare negativo in tempo prima dell’inizio del Festival di Sanremo e, quindi, non pregiudicare la sua partecipazione all’evento musicale?