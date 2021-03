E’ uscita la compilation ufficiale del Festival di Sanremo 2021, dopo la finale di sabato 6 marzo, con il trionfo dei Maneskin. Due dischi che includono tutte le canzoni in gara, incluse le 8 Nuove Proposte che hanno visto vincere Gaudiano con “Polvere da sparo”.

Tra i pezzi, ovviamente, il brano vincitore, Zitti e Buoni, portato sul palco dai Maneskin che, ai nostri microfoni, avevano dichiarato, prima della finale e dopo aver scoperto del grande apprezzamento da parte della Sala Stampa:

“Non ce lo aspettavamo, no, detto sinceramente (ride) E’ stata una super sorpresa, molto bello, ci ha fatto scalare diversi posti nella classifica generale. Questo è importante motivo di soddisfazione ma passa in secondo piano rispetto a quello che stiamo facendo qua e il nostro obiettivo qui. Abbiamo deciso di partecipare con questo pezzo per dare la dimostrazione -un po’ presuntuosamente (sorride) – che questo tipo di musica e sonorità non deve essere relegato alle nicchie o a piccoli club marci ma si può portare anche su palchi televisivi molto importanti, appunto come quello del Festival. Più che della classifica interna ci stiamo stupendo e riempendo d’orgoglio per quella che è la risposta all’esterno Ci sembra che il nuovo pubblico che abbiamo raggiunto grazie al Festival sia molto incuriosito da quello che stiamo facendo. Questo è solo che positivo. Mentre il nostro pubblico, che già è preesistente è molto entusiasta di questa metamorfosi e cambiamento che stiamo mettendo in atto”