Dopo Guccy Bag e Lady, Sangiovanni, uno dei cantanti attualmente presenti nella scuola di Amici, ha presentato un terzo singolo inedito, dal titolo Tutta la notte, che i telespettatori hanno potuto ascoltare nel corso dello speciale del sabato andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5.

Grazie alla sua esibizione in Tutta la notte, Sangiovanni si è visto confermare l’accesso al serale da parte del suo insegnante di riferimento, Rudy Zerbi. In quest’edizione di Amici, infatti, non è previsto un limite di posti per quanto riguarda la fase successiva del talent show, di conseguenza, anche tutti gli allievi presenti attualmente nella scuola, 17 tra cantanti e ballerini, possono raggiungere la fase serale, con la decisione finale che spetterà sempre ai professori.

Sangiovanni è uno dei favoriti di quest’edizione e, con Tutta la notte, il giovane cantante vicentino ha confermato il fatto di aver trovato un proprio stile, molto riconoscibile.

Di seguito, trovate il testo di Tutta la notte. Cliccando qui, potete ascoltare la canzone.

Sangiovanni – Tutta la notte: il testo

Hai una una brutta impressione di me

sembra l’alta pressione

quando respiri forte sul lobo passando la lingua

sto già in confusione.

Che brutte parole che usi

parlando di me

dici che non ci credo abbastanza

che non vorrei stare una vita con te.

Tu invece può darsi

che vuoi ritrovarti

col mio anello al dito e una casa a Milano,

all’ultimo piano,

tra un po’ di anni

non sarebbe male,

perché pensi al contrario

se il mio istinto è perverso

ed entrarti più dentro a quel mondo che hai dentro

per girarlo tutto e farmi una cultura mondiale.

E spogliarti nuda con i vestiti addosso

le forme più belle sono quelle che tieni nascoste

ho il tempo di farlo, quel senso malato

sopra quel letto senza vestiti.

Tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

con te.

Tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

io e te.

Tutta la, tutta la

tutta la vita con te

ho il tempo di farlo

ho trovato il coraggio

di dirtelo in faccia

di dirti che

voglio stare una vita con te.

Tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

con te.

Tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

io e te.

Tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

io e te.

Tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

tutta la notte

io e te.