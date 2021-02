Maria De Filippi, durante lo speciale del sabato di Amici 20 andato in onda oggi pomeriggio su Canale 5, ha annunciato l’imminente pubblicazione di Amici Bro, la compilation contenente la maggior parte degli inediti che abbiamo ascoltato durante la fase iniziale della ventesima edizione del talent show. La compilation è disponibile, sempre da oggi, in pre-order, in esclusiva su Amazon e in edizione limitata.

La compilation contiene dieci canzoni. In Amici Bro, sono presenti anche gli inediti degli allievi che non fanno più parte della scuola come Arianna, che ha presentato l’inedito L’amore davvero, ed Evandro, che si è esibito con il suo singolo Guacamole.

Tra le canzoni più ascoltate ad Amici 20, ad un mese dall’inizio del serale, troviamo sicuramente gli inediti di Sangiovanni: per questa compilation, è stato scelto il suo singolo Lady.

Un altro inedito molto apprezzato è stato quello di Aka7even, dal titolo Yellow, di cui, recentemente, è stato realizzato anche un “self made” video, girato interamente nella casetta di Amici, con la collaborazione di alcuni ballerini, allievi di quest’edizione.

Un altro ottimo inedito, inoltre, è sicuramente quello di Enula, Auricolari, prodotto per lei da Frenetik&Orang3.

Nella compiltation, infine, ci sono anche le canzoni di Deddy, Esa, Ibla, Leonardo, Raffaele e Tancredi, entrato recentemente nella scuola dopo aver vinto la sfida con Evandro.

Amici Bro: la tracklist

1. Aka7even – Yellow

2. Arianna – L’amore davvero

3. Deddy – Parole a caso

4. Enula – Auricolari

5. Esa – Dimmi

6. Evandro – Guacamole

7. Ibla – Libertad

8. Leonardo – Il Natale e l’estate

9. Raffaele – Il sole alle finestre

10. Sangiovanni – Lady

11. Tancredi – Las Vegas