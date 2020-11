Sangiovanni è il nome del cantante ammesso ad Amici 2020 durante la prima puntata andata in onda sabato 14 novembre. Ecco le parole di Maria De Filippi nel presentare il ragazzo:

“E’ il più piccolo, ha 17 anni, compie 18 anni il 9 gennaio. Sangiovanni non è il suo nome vero, il suo vero Damian Giovanni Pietro ma mi hanno sempre detto che non sembro un santo, che non ho la faccia da bravo ragazzo, mi chiamo Giovanni e quindi ho deciso di chiamarmi Sangiovanni. La musica conta tantissimo, è una cura per me, per risolvere un sacco di problemi. Mi arrabbio per la falsità, non riesco a sopportare la disonestà e le bugie”.

Ha cantato un suo pezzo.

Nessuno lo ha interrotto durante la sua esibizione.

Rudy: “A me piace, io lo voglio”. E’ dentro ad Amici già per questa scelta.

“Arisa:” Ti trovo fantastico ma non saprei come lavorarti”.

Anna: “Io saprei molto bene come lavorare con te”.

Sarà lui a dover scegliere con chi lavorare al termine della puntata.

Questo il suo account Instagram ufficiale.

Ecco le sue prima parole sui social per esprimere l’entusiasmo di essere stato scelto: