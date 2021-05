Sangiovanni ha incontrato i fan, a Milano, in occasione del suo primo instore. Vincitore della categoria Canto ad Amici 2021 e secondo classificato nella finalissima di sabato, battuto solo dalla ballerina Giulia, l’artista ha subito catalizzato l’attenzione dei social e dei suoi fan durante l’evento tenutosi nella giornata di oggi, 18 maggio 2021. Su Twitter #sangioxmilano è al primo posto dei trend topic.

Numerosissimi i commenti gli scatti dei fan e delle fan che hanno immortalato il giovane artista in Piazza Duomo, pronto a autografare e scattare qualche foto con il pubblico arrivato sul posto. Ovviamente, le regole non mancano, proprio per via del Covid-19. Mascherina, distanziamento sociale, un plexiglass ma anche la possibilità di fare una foto con Sangiovanni, seguendo il protocollo necessario.

Ecco le domande e le risposta che potete trovare direttamente sul sito della Mondadori:

Sarà possibile abbracciare l’artista?

Con le disposizioni sanitarie attuali, il distanziamento sociale rimane una delle azioni fondamentali per sconfiggere il virus. Purtroppo, quindi, non saranno possibili contatti fisici. Saranno tuttavia previsti momenti di interazione.

​

Sarà possibile fare selfie?

No, in ogni instore è prevista la presenza di un fotografo ufficiale che si occuperà di scattare le singole foto artista e fan. Le foto saranno pubblicate sulla pagina facebook della singola libreria entro le 48 ore successive all’evento. Sarà necessario indossare la mascherina.

Come specificato dal sito Mondadori, l’Instore di oggi è il primo. Domani, dopo Milano, ci sarà l’incontro con i fan a Roma, poi il 25 maggio a Bologna e il giorno dopo, 26 maggio, a Torino.

E, come potete leggere dai commenti e dalle foto, l’entusiasmo nella prima tappa a Milano era alle stelle per Sangiovanni…

un vecchio saggio un giorno disse: “non mi vota nessuno” #sangioxmilano pic.twitter.com/UI8LUjhmFG — cesse ame world (@grgvssll) May 18, 2021

Sangiovanni, nome d’arte di Giovanni Damian, cantautore, classe 2003, nato a Vicenza. Entra nella scuola presentando l’inedito “Guccy Bag” rivelatosi fin da subito un successo discografico. Scelto sia da Zerbi sia dalla Pettinelli ha preferito affidarsi a Rudy Zerbi. Grazie ad Amici pubblica tre inediti “Guccy Bag”, prodotto da Bias, “Lady”, prodotto da Zef e certificato disco d’oro con oltre 35 mila copia vendute, e “Tutta la notte”, prodotto da DRD e Bias.