Grandissima attesa per stasera, sabato 15 maggio: in diretta dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios in Roma, Maria De Filippi conduce su Canale 5 l’ultimo appuntamento di questa stagione del talent show “Amici 2021”.

Cinque i talenti che si contendono la vittoria in una serata di sfide: Aka7even, 21 anni cantautore; Giulia, 19 anni ballerina; Sangiovanni,18 anni cantautore; Alessandro, 21 anni ballerino e Deddy, 19 anni cantautore.

Solo uno di loro si aggiudicherà il premio di vincitore assoluto. In palio un premio del valore di 150 mila euro in gettoni d’oro. Durante lo show verranno consegnati anche: il premio di categoria del valore di 50 mila euro in gettoni d’oro, il premio Tim dato dalla platea giudicante nelle diverse serate e dalla community Tim, del valore di 30 mila euro in gettoni d’oro, il premio Siae, consegnato dal cantautore Giovanni Caccamo per il miglior testo, del valore di 20 mila euro in gettoni d’oro, il premio Marlu’, a ciascun finalista del valore di 7 mila euro in gettoni d’oro, il premio delle Radio, per l’inedito preferito verrà assegnata una targa dai Network RDS, Radio Italia, R101 ed RTL 102,5, radio che hanno seguito fin da subito il percorso degli aspiranti cantanti, segnando il passo dei loro inediti; giudicandoli hanno infatti fornito via via un parametro utile ai loro prof di riferimento aiutando comunque i ragazzi ad andare nella giusta direzione per le loro scelte artistiche e il premio TIM della critica del valore di 50 mila Euro in gettoni d’oro assegnato da una giuria formata dalle maggiori testate quotidiane e web italiane collegate in streaming a causa dell’emergenza Covid-19.

Direttore artistico e coreografo Stephane Jarny, che ha messo la sua arte al servizio del programma e dei ragazzi.

Super ospite della serata finale la vincitrice dell’ultima edizione di “Amici” Gaia, che passa il testimone al concorrente che trionferà domani in questa 20° edizione del talent show. Gaia presenta in anteprima il suo nuovo singolo, “Boca” feat Sean Paul.

La finalissima vede il “grande” ritorno in studio della coppia di attori e intrattenitori più acclamati del momento, quella formata dagli irresistibili Pio e Amedeo, reduci dal successo del loro show in prima serata su Canale5 “Felicissima Sera”.

Noi di Soundsblog seguiremo la puntata finale di Amici 2021 con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.

AMICI 2021, ANTICIPAZIONI FINALE 15 MAGGIO

Sangiovanni, nome d’arte di Giovanni Damian, cantautore, classe 2003, nato a Vicenza. Entra nella scuola presentando l’inedito “Guccy Bag” rivelatosi fin da subito un successo discografico. Scelto sia da Zerbi sia dalla Pettinelli ha preferito affidarsi a Rudy Zerbi. Grazie ad Amici pubblica tre inediti “Guccy Bag”, prodotto da Bias, “Lady”, prodotto da Zef e certificato disco d’oro con oltre 35 mila copia vendute, e “Tutta la notte”, prodotto da DRD e Bias.

Deddy, nome d’arte di Dennis, cantautore, autodidatta, classe 2001, nato a Torino. Entra ad Amici a scuola iniziata vincendo una sfida di canto voluta da Rudy Zerbi (che diventa il suo Prof) contro Giulio, ex allievo di Arisa costretto a lasciare il talent. Il brano con cui vince la sfida è “Parole a caso” performance non meritevole di maglia secondo la prof Pettinelli perché a suo parere Deddy ricalca troppo le orme di altri artisti già affermati. Pubblica gli inediti “Il cielo contromano”, “Parole a caso” e “Ancora in due”, tutti e tre prodotti da Michele Canova.

Aka7even, nome d’arte di Luca, classe 2000, nato a Vico Equense (NA). Entra ad Amici nel team Pettinelli presentando il suo inedito “Yellow”. Durante il suo percorso all’interno della scuola ha trovato un’intesa davvero speciale con la ballerina Martina. “Yellow” e “Mi manchi” sono stati entrambi pubblicati dal talent e prodotti da Cosmophonix.

Giulia, classe 2002, nata a Roma. Inizia a ballare danza classica a 3 anni e in seguito approfondisce lo studio del moderno ed entra a far parte della Nough Megacrew. Entra ad Amici ballando “TKN” di Rosalia e Travis Scott e viene scelta dalla Prof Veronica Peparini. Giulia, all’interno della scuola, ha fatto un percorso di crescita professionale ma anche emotivo riuscendo a sviscerare il motivo delle sue insicurezze e del suo non credere in se stessa.