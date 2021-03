Dopo il Disco d’Oro ottenuto con l’inedito Lady, Sangiovanni, indubbiamente, è uno dei favoriti alla vittoria della ventesima edizione di Amici. Durante la sua esperienza nel talent show di Maria De Filippi, il 18enne cantante vicentino, fino ad ora, ha presentato anche gli inediti Guccy Bag e Tutta la notte.

Dal 28 marzo 2021, sulle piattaforme streaming e negli store digitali, è disponibile il nuovo inedito di Sangiovanni, dal titolo Hype, prodotto da Zef, un singolo immediato, sulla scia dei precedenti.

Di seguito, trovate il testo di Hype. Cliccando qui, potete ascoltare la canzone.

Sangiovanni – Hype: il testo

Ora che parlano

Ne sei affascinata

Non ti vedo più pura

E mi mette paura

Sembri la mia ex

Quella pazza malata

E non è da te

Forse non sei cambiata

Ma chi vuoi che sia

A darti un po’ di amore

Se ci hai bruciati con della benzina.

Dici che è finito anche l’hype

Ma tu che cosa ne sai se poi

Ritorni indietro e fa più male

Spogliarmi di quello che vuoi

Che tanto poi te ne vai

E lasci scritto non contare mai su di me.

E le tue foto girano ed impazzisco

E tu eri già impazzita

Quando hai visto il mio profilo Insta

Forse mi ami solo per questo

O forse i miei sono solo pensieri sbagliati

Come dici tu ma mettiti in testa che un diamante

Non ti renderà più bella di prima.

Dici che è finito anche l’hype

Ma tu che cosa ne sai se poi

Ritorni indietro e fa più male

Spogliarmi di quello che vuoi

Che tanto poi te ne vai

E lasci scritto non contare mai su di me.

Sai che guardo le gocce stanno scendendo

Sopra il rossetto si scioglie il trucco

E vedo chi sei davvero

Se c’è una cosa che odio nella vita

Sono le bugie e tu le dici anche convinta

Sapendo che mi perdi

Sapendo che rovini

Quello che pensavi fosse l’amore della tua vita.

Dici che è finito anche l’hype

Ma tu che cosa ne sai se poi

Ritorni indietro e fa più male

Spogliarmi di quello che vuoi

Che tanto poi te ne vai

E lasci scritto non contare mai su di me.

Non contare mai su di me

Non contare mai su di me

Non contare mai su di me

E lasci scritto non contare mai su di me.